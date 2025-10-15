홈플러스, 우선협상자 확보 실패…"점포 폐점은 인수자가 결정"

홈플러스가 매각 우선협상자를 확보하지 못했다고 밝혔다. 다만 스토킹 호스 방식 하에서 진행하던 잠재적 인수자와의 협상을 계속하고 있다는 입장이다.

15일 홈플러스는 “지금까지 스토킹호스 방식으로 다수의 잠재적 인수자와 조건부 우선인수자 선정을 위한 노력을 진행해왔지만 아직 우선협상자를 확보하지 못했다”고 말했다.

앞서 김광일 MBK파트너스 부회장은 지난 14일 열린 정무위원회 국정감사에 증인으로 출석해 인수 우선협상대상자가 있다고 밝힌 적 없다고 부인했다. 스토킹 호스에서 공개입찰로 매각 방식이 전환된 것은 잠재적 인수자와 협상이 지연되면서 법원의 결정에 따른 것이라는 설명이다.

홈플러스 입구

홈플러스 측은 “현재도 한 잠재적 인수자와 협상을 진행하고 있으나 협상이 지연되면서, 매각방식이 법원 절차에 사전에 예정된 일정에 따라 공개입찰로 전환됐다”며 “스토킹호스 방식 하에서 진행해오던 잠재적 인수자와의 협의는 계속 진행 중”라고 말했다.

정무위 국감에서 언급된 15개 폐점 예정 점포의 보류 내용도 언급했다. 홈플러스는 임대료 조정이 이뤄지지 않은 전국 15개 점포를 폐점하기로 결정했지만, 김병기 민주당 원내대표와 비공개 협의를 통해 이를 보류하기로 약속했다.

홈플러스는 “협의 자리에서 주요 거래처의 거래조건 강화 및 납품물량 축소로 인한 자금 및 판매물량 부족 등 15개 점포를 폐점할 수밖에 없는 사유를 설명했다”며 “현재 M&A 시장에는 제한적인 수의 잠재적 인수자만이 남아있어 매각 협상이 쉽지 않은 상황임을 설명했다”고 말했다.

이어 “15개 점포의 폐점을 매각 이후로 연기하는 방안을 제안받았지만, 자금 및 판매물량 부족이 먼저 해소돼야 폐점을 보류할 수 있다고 답했다”며 “주요 거래처의 거래조건을 회생 전과 같은 수준으로 복구해 자금 이슈가 해소되고 납품 물량 정상화가 이뤄진다는 것을 전제로, 폐점을 연말까지 보류하기로 했다”고 설명했다.

또 “15개 점포의 계속 운영 여부는 M&A가 완료되고 나면 인수자가 결정하는 것으로 합의했다”고 덧붙였다.