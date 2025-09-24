MBK, 홈플러스 사태 사과…2천억원 추가 투입

MBK파트너스가 홈플러스 기업 회생과 관련해 국민에게 공식 사과문을 발표하며 최대 2천억원의 추가 증여를 약속했다.

24일 MBK는 “대주주로서 부족한 판단과 경영 관리로 홈플러스가 회생 절차에 돌입하게 된 데 대해 국민 여러분께 큰 걱정과 실망을 끼쳐 드린 점을 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

MBK는 사과문을 통해 “사회적 책임을 다하지 못했다는 점 깊이 반성한다”며 “홈플러스의 기업 회생은 단순한 재무적 실패가 아니라, 국민 일상과 밀접하게 연결된 기업의 대주주로서 저희가 얼마나 무거운 책무를 온전히 다하지 못했음을 절실히 깨닫게 해줬다”고 말했다.

홈플러스 임원진들이 기업회생절차 관련 기자간담회에서 고개를 숙이고 있다. (제공=홈플러스)

MBK는 이미 2조5천억원 규모의 보통주 무상 소각을 결정하고 설립자의 사재 출연 및 연대보증 등을 포함해 홈플러스에 총 3천억원의 재정 지원을 실행한 바 있다.

이에 더해 MBK는 추가적인 사회적 책임 이행 방안을 발표했다. 인가 전 M&A 과정에서 인수인의 자금 부담을 완화하기 위해, 향후 발생할 MBK 운영수익 중 일부를 활용해 최대 2천억원을 홈플러스에 증여하겠다고 밝혔다.

국민연금이 보유한 상환전환우선주도 투자 원금 회수가 가능하도록 최선을 다할 방침이다. 이와 함께 공공정책과 산업 현장을 경험한 외부 전문가들이 참여하는 ‘MBK 파트너스 사회적 책임 위원회’를 설립한다.

MBK는 “홈플러스는 수많은 근로자의 삶의 터전이자 협력업체와 지역사회의 기반이며, 민생 경제의 중요한 한 축”이라며 “홈플러스의 2만명 임직원과 8만명 협력업체 직원들의 생계를 지켜내기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.