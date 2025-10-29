LG전자·유플러스, AWS CEO와 회동…AI 데이터센터 협력 기대

[APEC 2025] 액침냉각 등 데이터센터 솔루션 논의할 듯

LG전자·LG유플러스, AWS(아마존웹서비스) 최고경영자(CEO)가 경주에서 회동한다. 이들 기업간 AI 데이터센터 구축의 필수 요소인 냉난방공조(HVAC) 분야에서의 협력 강화가 기대된다.

29일 업계에 따르면 조주완 LG전자 CEO, 홍범식 LG유플러스 대표는 이날 오후 경주에서 맷 가먼 AWS CEO와 만날 예정인 것으로 알려졌다. 현재 LG그룹과 AWS 경영진은 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석 중이다.

LG전자와 LG유플러스는 AWS와 차세대 AI 데이터센터 인프라 구축과 관련한 논의를 진행할 것으로 관측된다.

AWS는 전 세계 주요 CSP(클라우드서비스제공자) 중 한 곳으로, AI 데이터센터 확장을 위한 기술개발 및 설비투자에 적극 나서고 있다. 한국에도 오는 2031년까지 인천 및 경기 일대에 신규 AI 데이터센터 구축 등 총 50억 달러(한화 약 7조1천억원) 이상을 추가로 투자하겠다고 발표한 바 있다.

LG전자와 LG유플러스 역시 데이터센터 인프라 사업에 적극 뛰어들고 있다. LG전자는 데이터센터향 HVAC 사업 확장을 위해 액침냉각 기술을 개발 중이다.

액침냉각은 데이터센터 서버 등 열이 발생하는 전자기기를 전기가 통하지 않는 특수 냉각 플루이드에 직접 담가 냉각하는 기술로, 열전도율이 높은 액체를 사용해 열을 빠르고 효율적으로 낮출 수 있다.

이 방식을 적용할 경우 데이터센터 에너지 효율을 나타내는 전력효율지수(PUE)가 공랭식이나 수랭식 등 기존 냉각 방식에 비해 현저히 낮아져, 탁월한 전력 절감 효과를 보인다.

LG유플러스도 지난 5월 평촌2데이터센터에서 차세대 액체냉각 기반 데모룸을 개소했다. 해당 데모룸에서는 직접 칩 냉각과 액침냉각 등 차세대 냉각 기술을 검증할 계획이다.

또한 지난 3월에는 스페인 바르셀로나 'MWC25'에서 AWS와 전략적 파트너십을 맺고, 국내 AI 클라우드 생태계 조성을 위한 ‘AX얼라이언스’ 전략을 공동 추진하기로 한 바 있다.

LG유플러스가 자체 개발한 sLLM(소형언어모델)인 ‘익시젠(ixi-GEN)’과 AWS의 LLM(대형언어모델) ‘노바(Nova)’를 최적화하고, 국내 기업 고객들이 AI 서비스를 빠르게 도입할 수 있도록 ‘워크 에이전트(Work Agent)’를 공동 개발하는 것이 주 골자다.

