LG전자·유플러스, AWS CEO와 회동…AI 데이터센터 협력 기대

LG전자·LG유플러스, AWS(아마존웹서비스) 최고경영자(CEO)가 경주에서 회동한다. 이들 기업간 AI 데이터센터 구축의 필수 요소인 냉난방공조(HVAC) 분야에서의 협력 강화가 기대된다.

29일 업계에 따르면 조주완 LG전자 CEO, 홍범식 LG유플러스 대표는 이날 오후 경주에서 맷 가먼 AWS CEO와 만날 예정인 것으로 알려졌다. 현재 LG그룹과 AWS 경영진은 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석 중이다.

맷 가먼 AWS CEO(사진=AWS)

LG전자와 LG유플러스는 AWS와 차세대 AI 데이터센터 인프라 구축과 관련한 논의를 진행할 것으로 관측된다.

AWS는 전 세계 주요 CSP(클라우드서비스제공자) 중 한 곳으로, AI 데이터센터 확장을 위한 기술개발 및 설비투자에 적극 나서고 있다. 한국에도 오는 2031년까지 인천 및 경기 일대에 신규 AI 데이터센터 구축 등 총 50억 달러(한화 약 7조1천억원) 이상을 추가로 투자하겠다고 발표한 바 있다.

LG전자와 LG유플러스 역시 데이터센터 인프라 사업에 적극 뛰어들고 있다. LG전자는 데이터센터향 HVAC 사업 확장을 위해 액침냉각 기술을 개발 중이다.

액침냉각은 데이터센터 서버 등 열이 발생하는 전자기기를 전기가 통하지 않는 특수 냉각 플루이드에 직접 담가 냉각하는 기술로, 열전도율이 높은 액체를 사용해 열을 빠르고 효율적으로 낮출 수 있다.

이 방식을 적용할 경우 데이터센터 에너지 효율을 나타내는 전력효율지수(PUE)가 공랭식이나 수랭식 등 기존 냉각 방식에 비해 현저히 낮아져, 탁월한 전력 절감 효과를 보인다.

LG유플러스도 지난 5월 평촌2데이터센터에서 차세대 액체냉각 기반 데모룸을 개소했다. 해당 데모룸에서는 직접 칩 냉각과 액침냉각 등 차세대 냉각 기술을 검증할 계획이다.

또한 지난 3월에는 스페인 바르셀로나 'MWC25'에서 AWS와 전략적 파트너십을 맺고, 국내 AI 클라우드 생태계 조성을 위한 ‘AX얼라이언스’ 전략을 공동 추진하기로 한 바 있다.

LG유플러스가 자체 개발한 sLLM(소형언어모델)인 ‘익시젠(ixi-GEN)’과 AWS의 LLM(대형언어모델) ‘노바(Nova)’를 최적화하고, 국내 기업 고객들이 AI 서비스를 빠르게 도입할 수 있도록 ‘워크 에이전트(Work Agent)’를 공동 개발하는 것이 주 골자다.