"게임 산업 보안 인식 높인다"…KISIA·K-GAMES '맞손'

게임산업 보안 역량 강화 위한 협력 체계 구축…보안 인력 교류 활성화

컴퓨팅입력 :2025/10/29 09:32

김기찬 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국정보보호산업협회(KISIA)는 한국게임산업협회(K-GAMES)와 게임산업 전반의 보안 역량을 강화하고 양 사업 간 협력 체계를 구축하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 협회의 긴밀한 협력을 통해 게임산업의 보안 인식을 높이고, 정보보호 산업과의 연계를 통한 시너지 창출, 나아가 보안 관련 기술 및 인력 교류를 활성화하겠다는 취지다.

K-GAMES 조영기 회장(왼쪽), KISIA 조영철 회장이 업무협약을 체결하며 서로 악수하고 있다. (사진=한국정보보호산업협회)

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲산업계 간 시장 진입 장벽 해소를 위한 협력 채널의 구축 ▲협력 사업 기획을 위한 상호 시장 수요·공급 정보 공유 ▲상호 이해 증진을 위한 정보 교류 행사 및 세미나 개최 ▲게임 산업계에 특화된 인력 양성 사업 추진 등을 함께 추진할 계획이다.

관련기사

업무협약식에 이어 진행된 ‘사이버 보안 기술 세미나’에서는 게임산업과 정보보호산업 관계자가 참석해 산업별 보안 현황과 기술 트렌드를 공유했다.

한국정보보호산업협회 조영철 회장은 “이번 협약은 게임산업과 정보보호 산업 간 연대의 첫걸음”이라며 “게임산업과 보안산업의 성장을 위한 양 기관의 지속적인 상호 협력을 기대한다“고 말했다.

김기찬 기자71chan@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
#보안 #정보보호 #세미나 #기술 #시장 #협력 #한국정보보호산업협회 #인력 #게임산업

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

4대 그룹 총수 어벤저스·BTS RM, 경주에 뜬다…'APEC CEO 서밋' 오늘 개막

"오픈AI·앤트로픽 통합"…깃허브, 'AI 에이전트' 중심 플랫폼 진화

"생성형 툴에 대화형 경험"…어도비, AI 혁신 '2대 축' 공개

[영상] "세상에 없던 기술, 경주서 개봉"…놀라움 자아낸 삼성·현대차 기술 뭐길래?

ZDNet Power Center