코스피, 사상 첫 4000대 마감…코스닥도 900선 탈환

(서울=뉴스1) 박승희 기자 = '사천피'(코스피 지수 4000포인트)를 뚫은 코스피가 역대 최고가로 장을 마치며 새 역사를 썼다. 코스닥도 1년 7개월 만에 최고치를 기록했다.

27일 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 대비 101.24p(2.57%) 상승한 4042.83로 장을 마쳤다.

코스피는 지난 6월 20일 3000선을 돌파한 지 4개월여 만에 4000선까지 넘었다. 이날 3999.79로 출발한 뒤 상승 폭을 키우며 결국 역대 최고치로 장을 마쳤다.

기관은 2342억 원, 외국인은 6472억 원 각각 순매수하며 증시를 끌어올렸다. 개인은 7965억 원 순매도했다.

이경민 대신증권 FICC리서치 부장은 "외국인을 중심으로 기관의 동시 순매수가 상승을 주도했다"며 "최근 외국인 순매수가 대형주와 특정 섹터에 쏠렸던 것과 달리 중소형주, 소외업종으로도 광범위한 매수세가 유입됐다"고 설명했다.

코스피 지수가 사상 첫 4000을 넘으며 종가 기준 최고치를 경신한 27일 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 101.24포인트(2.50%) 상승한 4042.83으로 장을 마쳤다. 2025.10.27/뉴스1 ⓒ News1 이광호 기자

SK하이닉스(000660) 4.9%, 삼성전자(005930) 3.24% 각각 상승하며 '54만닉스'(프리마켓 기준)와 '10만전자'를 달성했다.

이외 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 HD현대중공업(329180) 5.05%, 한화에어로스페이스(012450) 2.57%, 삼성바이오로직스(207940) 2.55%, 삼성전자우(005935) 2.44%, 두산에너빌리티(034020) 1.24%, 현대차(005380) 0.79%, LG에너지솔루션(373220) 0.61% 등은 상승했다. 기아(000270) -0.09% 은 하락했다.

금리 인하 기대와 무역 긴장 완화 가능성이 커지면서 투자심리가 한층 고조됐다.

지난 24일(현지시각) 9월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.3%, 연간 기준 3% 상승, 시장 전망치를 밑돌며 미국 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인하 기대가 커졌다.

구글이 앤트로픽에 수백억 달러 규모의 인공지능(AI) 칩 공급 계약 소식에 알파벳(2.67%) 등 대형 기술주가 강세를 보이며 AI 관련주 투심도 강세다.

여기에 스콧 베선트 재무장관은 미중 협상 후 미국과 중국이 무역 합의 타결에 근접했다고 발표하며 무역 갈등 완화 기대도 커졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아 순방길에 기자들에게 한국과의 무역 협상 마무리 국면이라 언급한 점도 국내 증시에 긍정적인 영향을 미쳤다.

코스닥도 전일 대비 19.62p(2.22%) 상승한 902.70로 장을 마쳤다. 2024년 4월 2일(장 중 고점 913.79) 이후 1년 7개월 만에 900선을 탈환했다.

관련기사

기관은 579억 원, 외국인은 2375억 원 각각 순매수했다. 개인은 2944억 원 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 삼천당제약(000250) 13.45%, 에이비엘바이오(298380) 11.32%, 리가켐바이오(141080) 8.58%, 알테오젠(196170) 8.41%, 에코프로(086520) 6.23%, 펩트론(087010) 6.02%, HLB(028300) 1.43%, 레인보우로보틱스(277810) 0.88%, 에코프로비엠(247540) 0.17% 등은 상승했다. 파마리서치(214450) -2.55% 은 하락했다. (뉴스1 제공)