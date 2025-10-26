국립무용단, '2025 안무가 프로젝트' 11월 막 오른다...정소연·이지현·박수윤 참가

국립극장(극장장 박인건) 전속단체 국립무용단(예술감독 겸 단장 김종덕)은 ‘2025 안무가 프로젝트’를 일정을 공개했다.

26일 국립무용단에 따르면 ‘2025 안무가 프로젝트’가 다음 달 6일부터 9일까지 국립극장 달오름극장에서 진행된다.

이번 프로젝트는 전통 공연예술 분야 창작자·예술가를 육성하는 ‘가치 만드는 국립극장’ 사업의 일환으로, 지난 2월 공개모집을 통해 선발된 3명의 안무가(정소연·이지현·박수윤)의 작품을 트리플빌(Triple Bill: 세 작품을 같은 무대에 선보이는 형식)로 무대에 올릴 계획이다.

국립무용단 '2025 안무가 프로젝트'.

국립무용단은 ‘넥스트 스텝’과 ‘홀춤’ 등 신진 안무가 양성을 위한 다양한 기획 무대를 꾸준히 마련해 왔다. 2023년 시작한 ‘안무가 프로젝트’는 창작자에게는 실험의 장을, 관객에게는 다채로운 작품을 만날 기회를 제공하고 있다. 그동안 참여한 최호종·정보경·이재화 등의 안무가들이 ‘안무가 프로젝트’를 거친 후 한국 무용계를 이끌 차세대 창작자로 주목받고 있다. ‘2025 안무가 프로젝트’는 새로운 발상과 뜨거운 에너지를 담은 세 편의 신작을 공개한다.

국립무용단원으로서 전통의 어법을 오늘의 움직임으로 확장해 온 안무가 정소연은 인공지능(AI)과 인간의 공존을 화두로 한 ‘너머’를 선보인다. 첨단기술로 인해 빠르게 변화하는 삶의 방식을 역설적으로 LED 영상이나 별도의 기술 효과가 배제된 아날로그적인 무대로 AI와 인간의 관계를 표현한다. 음악은 박천지와 강은영이 음악감독과 작곡으로 참여했다. 도살풀이·푸너리 등 전통 장단 위에 브라스 밴드의 재즈 리듬, EDM 등을 교차시켜 이질적이면서도 낯선 순간을 유머러스하게 풀어냈다. 작품은 ‘고립–연결–창발’ 총 3장의 여정으로 구성돼 기술의 시대를 통과하는 인간이 끝까지 잃지 말아야 할 것은 무엇인지 묻는다.

확고한 철학과 독창적 시선으로 주목받아 온 안무가 이지현은 옷이라는 글자의 형태가 사람의 신체와 닮았다는 발상에 착안하여, 사회적 틀 속 ‘입혀진 자아’를 주제로 한 작품 ‘옷’을 선보인다. 옷은 외부의 시선과 역할, 옷걸이는 그것을 지탱하는 사회적 기준이라는 상징을 반영해 무대를 꾸민다. 사물을 움직임의 언어로 변모시키는데 탁월한 이지현은 이번 작품에서도 과감한 오브제 사용과 리듬감 있는 장면 전환을 통해 재치 있고 감각적인 무대를 선보인다. 음악은 작곡가 서희숙이 맡아 전자음악과 한국음악을 교차시켜 작품의 상징적 이미지를 더욱 입체적으로 완성한다.

참여 안무가 3인. (왼쪽부터) 정소연, 이지현, 박수윤 안무가.

재기발랄한 상상력과 대중과의 활발한 소통으로 주목받는 젊은 창작자 박수윤은 ‘죽음 페스티벌’(이하 죽 페스)을 선보인다. ‘죽음은 끝일까 혹은 시작일까’라는 역설적 질문에서 출발한 작품이다. 안무가는 죽음을 ‘슬픔’이나 ‘사라짐’이 아닌 ‘삶의 완성’으로 바라보고, 장례를 축제로 전환한다. 여덟 명의 무용수는 죽음을 통과하는 각자의 몸짓을 선보인다. 거울을 활용해 관객이 자신을 마주하게 하는 장면 연출은 개인의 이야기를 모두가 공감할 수 있는 삶과 이별의 축제로 확장한다. 휘파람·종소리·숨소리 등 가공되지 않은 사운드로 죽음의 단면을 표현하고, 라이브 밴드의 음악은 장면마다 입체적인 정서를 부여한다. 작품은 궁극적으로 삶의 끝에서 어떤 춤으로 작별할 것인지 질문을 던진다.

‘2025 안무가 프로젝트’에는 국립무용단 청년교육단원과 공모로 선정한 객원 무용수가 참여한다. 현장에서 활약하는 젊은 무용수들이 합류해 무대에 새로운 에너지를 불어넣을 예정이다. 이번에 선보인 세 작품은 관객 평가와 전문가 심사를 거쳐 발전 가능성을 확인받는다. 선정된 우수작은 국립무용단 정규 레퍼토리로 편성되는 등 향후 작품 확장의 기회가 주어진다.

이에 대해 예술-기술 칼럼니스트 이창근 헤리티지랩 디렉터는 “2025 안무가 프로젝트는 새로운 세대의 안무가들이 전통무용의 감각과 현대사회의 문제의식을 결합하며 한국춤의 스펙트럼을 확장해 가는 과정 자체를 보여준다”며 “무용은 사유의 예술이고, 안무가의 질문은 곧 시대의 감수성을 반영하기에, 이번 프로젝트가 한국무용이 세계적 담론 속에서 K-컬처의 언어를 만들어가는 테스트 베드가 되길 기대한다”고 평했다.