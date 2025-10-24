美 행정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 검토…관련 주가 급등

미국 트럼프 행정부가 연방 자금 지원을 조건으로 양자컴퓨팅 기업들의 지분 취득을 검토 중인 사실이 알려지자 관련 종목 주가가 급등세를 보였다.

23일 월스트리트저널 등 외신은 복수의 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 양자컴퓨팅 기업들과 정부 자금 지원 및 지분 취득 조건을 협의하고 있다고 밝혔다.

이번 논의는 미 상무부 폴 댑바 부장관이 주도하고 있으며, 연방 정부의 자금이 단순한 보조금이 아닌 '투자 성격'으로 전환되는 형태를 검토하고 있다.

아이온큐 주가(이미지=네이버)

협의 대상은 아이온큐, 리게티컴퓨팅, 디웨이브 등으로 정부에서 기업당 최소 1천만 달러(약 137억원) 규모의 자금을 투입하는 대신 일정 지분을 확보하는 방식이다. 퀀텀컴퓨팅과 아톰컴퓨팅도 유사한 제안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

이번 투자는 미국 정부가 중국을 비롯한 경쟁국가들과의 기술 격차를 유지하고, 나아가 우위를 확보하려는 전략적 판단에서 비롯된 것으로 분석된다. 양자컴퓨팅은 인공지능, 암호 해독, 신소재 개발 등 국가 안보와 산업 경쟁력에 직결되는 차세대 핵심 기술로 평가받고 있어 정부가 기술 리더십을 공고히 유지하려는 필요성이 크다는 해석이다.

또한 단순한 연구 지원을 넘어 지분을 확보함으로써 기술 상용화에 성공할 경우 그 성과와 이익을 정부도 공유하려는 전략적 접근으로 풀이된다.

트럼프 행정부의 투자 검토 소식이 밝혀진 후 뉴욕증시에서 양자컴퓨팅 관련주들이 일제히 급등했다.

아이온큐는 7.07% 상승한 59.37달러를 기록했으며 리게티컴퓨팅은 9.80% 증가한 39.60달러, 디웨이브퀀텀은 13.90% 오른 31.06를 기록 중이다. 시간외 거래에서도 지속적으로 주가가 상승세를 이어가고 있다.

아이온큐, 리게티컴퓨팅, 디웨이브퀀텀 등 주요 기업들은 이번 보도와 관련해 공식 입장을 내놓지 않았다.