인텔, 3분기 영업익 2.1조원 흑자...순이익률 40%대 회복

미국 종합반도체기업(IDM) 인텔은 24일(현지시각) 올 3분기 매출을 137억 달러(약 19조 6천937억원), 영업이익을 15억 달러(약 2조 1천562억원)로 발표했다. 자체 예상 실적과 업계 예상을 넘는 실적을 거뒀다.

인텔이 지난 7월 자체 예측한 매출 최고치는 136억 달러(약 19조 5천500원)였다. 이날 공개한 실제 매출은 이보다 1억 달러(약 1천437억원) 높았고 전년 동기 대비 2.8% 상승했다.

미국 캘리포니아 주 산타클라라 소재 인텔 본사. (사진=인텔)

영업이익은 15억 달러(약 2조 1천562억원) 흑자로 돌아섰다. 인텔은 순이익률이 전 분기(29.7%) 대비 10% 이상 상승한 40%대로 회복했다고 밝혔다.

PC·서버용 프로세서와 네트워크·엣지 제품을 개발하는 프로덕트 그룹 매출은 127억 달러(약 18조 2천562억원)로 전년 대비 3% 상승했다.

PC용 코어 울트라 프로세서와 아크 GPU 등을 담당하는 클라이언트 컴퓨팅 그룹(CCG) 매출은 85억 달러(약 12조 2천187억원)로 전년 대비 5% 상승했다.

인텔 코어 울트라 200V(루나레이크) 탑재 엘리트북 X 플립 G1i. (사진=지디넷코리아)

인텔은 "코로나19 사태가 시작되던 2020년에 보급된 기기 교체, 윈도10 지원 종료, AI PC 보급 등으로 PC 시장 확대가 이어지는 상황"이라고 설명했다.

데이터 센터 및 AI(DCAI) 그룹 매출은 41억 달러(약 5조 8천937억원)로 전년 동기 대비 1% 줄었다. 인텔은 "인텔 10/7 등 비(非) EUV 공정의 생산량 제약이 있어 이에 영향을 받았다"고 밝혔다.

인텔 파운드리 사업 매출은 42억 달러(약 6조 375억원)로 전년 동기 대비 2% 줄어들었다. 다만 적자는 전 분기 대비 9억 달러 줄어든 23억 달러(3조 3천62억원) 수준으로 다소 완화됐다.

12코어 CPU와 Xe3 12코어 GPU를 내장한 코어 울트라 시리즈3(팬서레이크) SoC. (사진=지디넷코리아)

인텔은 "1.8나노급 공정인 인텔 18A(Intel 18A) 공정이 미국 애리조나 주 오코틸로 소재 팹52에서 가동중이며 올 연말부터 공급될 코어 울트라 시리즈3(팬서레이크)를 생산하고 있다"고 밝혔다.

립부 탄 인텔 CEO는 "올 3분기에는 미국 정부와 엔비디아, 소프트뱅크 등 외부 투자와 알테라 지분 매각 등으로 유동성을 개선하고 운영 유연성을 확보했다"고 밝혔다.

인텔은 4분기(10~12월) 매출을 128억 달러(약 18조 4천억원)에서 138억 달러(약 19조 8천375억원) 수준으로 예상했다. 이는 지분 매각으로 연결 회사에서 벗어난 알테라의 매출을 제외한 수치다.

인텔의 3분기 실적 발표에 인텔 주가도 크게 반등했다. 이날 장 종료 전 38달러였던 인텔 주가는 실적발표 이후 작년 3월 말 이후 1년 6개월 만에 41달러대로 올라섰다.