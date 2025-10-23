마크애니, 기원테크와 인도네시아 총판 계약

국내 대표 정보보안 기업 마크애니(MarkAny)는 기원테크(KIWONTECH)의 제품을 인도네시아에 공급하는 총판 계약을 기원테크와 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 계약은 10월 14일 인도네시아 최대 보안 전시회 ‘인도섹 2025(IndoSec 2025)’에서 공식 서명됐고, 다음날 자카르타 샹그릴라 호텔에서 열린 ‘마크애니 인도네시아 세미나 2025: Blueprint for a Secure and Compliant Future’에서 양사 협력의 첫 결실이 공개됐다. 마크애니는 국제표준 이메일 보안 전문기업 기원테크의 인도네시아 내 제품 총판 및 기술 지원을 담당하며, 자사의 워터마킹·DRM·DLP 등 핵심 기술 포트폴리오와 현지 파트너 네트워크를 기반으로 시장 확장을 주도할 계획이다.

마크애니 최고 대표는 “마크애니는 25년간 축적한 정보보호 기술력과 글로벌 시장 경험을 바탕으로 인도네시아를 포함한 동남아 시장에서 보안 생태계의 허브 역할을 수행할 것이며, 이번 협력은 단순한 총판 계약을 넘어 양사 기술 융합을 통한 시너지 창출의 시작점이 될 것”이라고 밝혔다.

마크애니와 기원테크 관계자가 인도섹 2025 현장에서 총판 계약을 채결했다.

한편 세미나에서는 기원테크의 이메일 통합보안 플랫폼 ‘이지플랫폼(EG-Platform)’이 인도네시아 금융권 바이어들에게 처음 공개돼 주목을 받았다. 해당 플랫폼은 수신·발신 보안 및 첨부파일 관리 기능을 통합한 올인원 이메일 보안 솔루션으로, OCR 기반 민감정보 탐지 기술과 다양한 외부 솔루션 연동 기능을 강점으로 현지 바이어들의 관심을 모았다.

마크애니는 1999년 설립 이후 DRM, DLP, 문서 위변조 방지, AI 영상 분석 등 다양한 정보보안 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 비가시성 워터마크 기술로 할리우드 메이저 스튜디오 인증을 받은 국내 유일 기업이다. 세계 14개국 3500여 고객사를 확보하고 있다.

최근에는 인사이더 리스크 관리(IRM) 와 AI 기반 위협 분석 등 차세대 보안 트렌드에 맞춘 솔루션 라인업을 확장하며 글로벌 시장 입지를 강화하고 있다. 이번 인도네시아 총판 계약은 마크애니가 동남아 시장 내 영향력을 확대하고, 글로벌 협력 생태계 구축을 가속화하는 핵심 교두보로 평가된다.

인도네시아는 2억 8천만 명이 넘는 인구와 빠르게 성장하는 디지털 경제를 기반으로 한 동남아 최대 시장이다. 작년 개인정보보호법(PDP Law) 시행 이후 금융 및 공공 분야를 중심으로 보안 수요가 급증하고 있다. 마크애니는 이번 총판십을 통해 금융권을 시작으로 교육·공공·에너지 분야 등 다양한 산업으로 협력 영역을 확대하며, 글로벌 시장에서의 존재감을 한층 강화할 계획이다.