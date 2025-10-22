마크애니, AWS와 ‘에이전틱AI’ 사내 해커톤 성료···"차세대AI 혁신 아이디어 발굴"

마크애니(대표 최고)는 지난 9월 29일부터 30일까지 이틀간 스페이스쉐어 서울중부센터 에메랄드홀에서 개최된 ‘2025 마크애니 해커톤 with AWS’를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

아마존웹서비스(Amazon Web Services, AWS)와 진행한 이번 해커톤은 임직원들의 AI 주도 개발 문화 혁신을 위해 생성형AI툴 활용 역량을 강화하고 에이전틱(Agentic) AI를 활용한 혁신 아이디어를 발굴하기 위해 기획됐다.

올해 개발 주제는 ‘에이전틱AI 관련 자유 주제’로, 참가자들은 자율적으로 사고하고 계획하며 문제를 해결하는 차세대 인공지능 기술을 중심으로 다양한 솔루션을 기획하고 구현했다. 이번 해커톤에서는 ▲AI 기반 계약 검토 자동화 서비스 ▲회의 일정 스케줄링 에이전트 ▲출장 계획 최적화 솔루션 ▲인력 자동 배정 플랫폼 ▲차세대 위협 탐지 보안 플랫폼 ▲업무 관리 자동화 시스템 등 에이전틱 AI를 활용한 다양한 실무형 프로젝트 아이디어가 발표됐다.

마크애니의 다양한 개발 직군 인력들은 열정적인 아이디어 경쟁과 협업을 펼쳐 각 팀별로 AI와 클라우드 기술을 접목한 다양한 서비스 프로토타입을 개발하고, AWS 환경에서의 실험과 모델 배포를 통해 실제 서비스 수준의 완성도를 선보였다. 심사는 기술 혁신성, 실용성, 그리고 AI·클라우드 기술 활용도를 중심으로 이뤄졌으며, 우승팀에게는 팀원 전원에게 맥북프로가 지급되는 등 풍성한 혜택이 주어졌다.

‘2025 마크애니 해커톤 with AWS’ 현장에서 참가자들이 완성된 결과물을 공유한 뒤 기념사진을 찍고 있다. (사진=마크애니 제공)

이번 해커톤에는 정부 과제에 참여 중인 핵심 인력을 포함해 총 100여 명의 임직원이 참여했는데 기획, 개발, 모델 학습, 클라우드 배포 등 AI 서비스 개발 전 과정을 직접 수행하며 자사의 AI 기술 내재화와 실무 역량 강화를 동시에 달성했다.

마크애니 최고 대표는 "이번 해커톤은 AWS와 함께AI 기술 혁신과 개발 문화 확산의 가능성을 확인한 뜻깊은 자리였다”며 사내 해커톤을 통해 축적된 AI 기술 역량을 바탕으로, 향후 정부 과제 및 우리회사 사업 수행 전반에 AI 기술의 실질적 효용성을 높이고, 미래형 AI 기술 연구개발에 적극 나설 계획"이라고 밝혔다.

마크애니는 앞으로도 AWS를 비롯한 글로벌 클라우드 파트너와의 협력을 강화하고, AI·워터마킹·보안 기술을 융합한 차세대 인공지능 보안 생태계를 구축해 나갈 계획이다.

한편, 마크애니는 현재 문화체육관광부 KOCCA 과제(OTT 콘텐츠 저작권 보호 기술 개발 및 적용을 위한 저작권 기술(+법) 융합인재 양성, AI 생성 및 딥페이크 음악의 저작권 검증을 위한 핵심 기술 개발)와 과학기술정보통신부 IITP 과제(지능형 홈 특화 경량형 AI모델 개발 및 서비스 실증), 국토교통부 KAIA 과제(AI 기반 지능형 선별 관제 기술 개발) 등 다수의 AI 관련 정부 연구개발 과제를 수행 중이다.