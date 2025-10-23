마크애니-기원테크, 보안기술 협력 시장 경쟁력 강화

국내 보안 전문기업 마크애니(대표 최고, 최종욱)와 기원테크(대표 김동철)는 20일 서울 기원테크 본사에서 통합 보안 서비스 공동사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 양사의 핵심 기술인 문서보안(DRM)·데이터유출방지(DLP) 솔루션과 이메일 보안 플랫폼(EG-Platform)을 결합, 공공·금융·제조 등 주요 산업 분야에 최적화한 엔드-투-엔드(End-to-End) 통합보안 패키지를 제공하기 위한 전략적 협력이다.

마크애니는 문서보안(DRM), 화면·프린트 보안, 데이터유출방지(DLP), 모바일 기기 관리(MDM) 등 전사적 보안 솔루션을 제공하는 통합 보안 전문기업이다. 정부기관과 반도체·금융 산업 등 다양한 분야의 구축 경험을 바탕으로 신뢰성을 인정받고 있다. 최근에는 IRM(Insider Risk Management, 내부자 위협 통제)과 통합보안 시장의 새로운 표준을 제시하고 있다.

마크애니 금동기 COO(왼쪽)와 기원테크 김동철 대표(오른쪽)가 통합 보안 서비스 공동사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

기원테크는 1994년 설립된 이메일 보안 전문기업이다. 수신부터 발신까지 전 구간을 보호하는 통합 이메일 보안 플랫폼 'EG-Platform'을 보유하고 있다. 스팸·피싱 차단부터 개인정보 검출, 첨부파일 암호화·회수까지 아우르는 종합 보안 기능을 제공하며, GPU 기반 탐지 기술과 악성 이메일 대응 훈련 서비스를 통해 기업의 이메일 보안 수준을 혁신적으로 강화하고 있다.

이번 협약으로 양사는 기술적·시장적 측면에서 폭넓은 시너지를 기대했다. 이메일 보안과 문서·화면 보안을 결합한 엔드-투-엔드 패키지로 공공·금융 시장에서 제안 경쟁력을 강화할 계획이다. 또한 마크애니의 대기업·공공기관 레퍼런스와 해외 진출 성과 및 기원테크의 해외 파트너십 네트워크를 결합해 국내외 고객 기반을 확대한 경험을 바탕으로 표준 기반 통합보안 생태계를 구축할 예정이다.

마크애니 최고 대표는 “이번 협약은 단순한 기술 제휴가 아닌, 실제 고객 환경에서 보안 완성도를 높이기 위한 전략적 파트너십”이라며 “국내 뿐 아니라 일본, 동남아시아 등 글로벌 시장에서도 공동 사업을 추진하며 양사 간 경쟁력을 강화할 것”이라고 밝혔다.

기원테크 김동철 대표는 “이메일은 여전히 보안사고의 주요 진입 경로로 남아 있다”며 “마크애니와의 협력을 통해 이메일과 문서보안을 하나로 통합한 완전한 보안 체계를 구축하고, 고객의 정보 자산을 보다 안전하게 보호하겠다”고 말했다.