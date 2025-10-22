김교흥 문체위원장 "국립중앙박물관, 용산공원 활용해 관람환경 확충해야"

김교흥 국회 문화체육관광위원장은 22일 국정감사에서 국립중앙박물관의 공간 확충 필요성을 강조하며 “용산공원 인접 부지를 활용하면 관람객 증가에 대응할 수 있다”고 밝혔다.

김 위원장은 “중앙박물관이 용산공원과 맞닿아 있는데 일부 부지를 개방해 주차장이나 식음시설을 설치하면 방문객이 더 늘어날 것”이라며 “공원 일부를 문화시설로 함께 활용하는 방안을 국토교통부와 적극적으로 협의해야 한다”고 말했다.

이어서 “박물관 관람 수요가 크게 늘어난 만큼 단순한 전시 확대뿐 아니라 관람 동선과 편의시설 확충이 병행돼야 한다”고 덧붙였다.

김교흥 문체위원장

이에 대해 유홍준 국립중앙박물관장은 “현재 국토부와 협의 중이며, 용산공원 일부 부지를 확보할 수 있다면 건물의 건폐율과 용적률을 조정해 시설을 보강할 수 있다”고 밝혔다.

그는 “박물관이 공원과 연계될 경우 시민 접근성이 높아지고, 관람 편의 역시 크게 개선될 것”이라고 설명했다.

김 위원장은 또 “지방 국립박물관은 여전히 방문객 유치가 어렵다”며 “중앙박물관의 성공 모델을 지역에 확산할 수 있도록 연계 방안을 마련해야 한다”고 주문했다.

관련기사

이에 유홍준 관장은 “중앙박물관에서 제작한 뮷즈 문화상품을 지방 박물관에서도 판매할 수 있도록 하고, 각 지역 박물관의 특색에 맞는 자체 상품 개발도 지원 중”이라고 답했다.

더불어 “문화상품 개발 과정에서 일반 공모제도를 통해 젊은 창작자들이 참여할 수 있도록 확대하고 있으며 이 같은 프로그램을 통해 중앙과 지방 박물관 간의 연계 효과를 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.