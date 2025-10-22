러시아 대표 앱스토어 '루스토어' 한국 공식 출시

러시아의 공식 안드로이드 앱·게임 스토어 ‘루스토어’가 한국 시장에 공식 진출했다고 22일 밝혔다.

국내 개발자들은 '루스토어'를 통해 월간 활성 이용자(MAU) 6천만 명 이상을 보유한 러시아 모바일 시장에 직접 진입할 수 있게 됐다.

루스토어는 러시아 디지털개발부의 지원을 받아 VK가 2022년 출시한 앱스토어로, 러시아 내 모든 신규 스마트폰 및 태블릿에 기본 탑재된다. 현재 1억 대 이상의 기기에 설치되어 있으며, 등록된 8만 개 이상의 앱 중 절반은 해외 개발사의 작품이다.

루스토어.

루스토어는 유료 다운로드, 인앱 결제, 구독 등 모든 수익화 모델을 지원한다. 특히 자체 결제 SDK를 활용하는 개발사의 경우, 구글 플레이 대비 유료 결제 이용자 비율이 3배 이상 증가한 것으로 나타났다고 루스토어 측은 밝혔다. 또한, 메인 화면에 앱을 노출하는 '피처링' 기능을 활용하면 앱 설치 수를 최대 5배까지 늘릴 수 있다.

이미 루스토어는 한국 개발사 앤스펙과 업무협약(MOU)을 체결하고 MMO 슈팅 게임 ‘월드온’의 러시아 시장 진출을 준비하고 있다.

드미트리 팡크루셰프 루스토어 디렉터는 "매월 400개 이상의 해외 프로젝트가 신규 등록되고 있으며, 이미 한국 앱들도 진입을 시작했다"며 "한국 개발자의 수요가 확인되면 플랫폼의 한국어 번역 지원도 검토할 예정"이라고 밝혔다.