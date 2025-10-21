‘BAYC’ 에이프체인, 에스프레소 네트워크 통합해 롤업 보안·속도 강화

에이프코인 생태계의 중심 네트워크인 에이프체인이 에스프레소 네트워크와 통합돼 빠르고 안전한 트랜잭션 확정과 체인 간 조합성 구현을 위한 기술적 기반을 마련했다고 21일 밝혔다.

에이프체인은 아비트럼 나이트로 스택 기반의 레이어3 롤업으로, 상위 체인인 아비트럼 원에 정산된다. 이 네트워크는 지난 해 에이프코인다오, 유가랩스, 아비트럼 재단, 호라이즌 랩스, 칼데라 등과의 협력을 통해 메인넷을 출시했으며, 현재는 게임 및 크리에이터 중심 디지털 경제 영역으로 활용 범위를 확장하고 있다.

이번 에스프레소 네트워크와의 통합을 통해 에이프체인은 다음과 같은 기술적 이점을 확보하게 됐다.

첫째, 신속한 트랜잭션 확정이다. 에스프레소 네트워크의 비잔틴 장애 허용 합의 프로토콜은 트랜잭션을 수 초 내에 확정할 수 있어, 기존 아비트럼 원에서 약 12분이 소요되던 트랜잭션 확정 속도를 대폭 줄일 수 있다.

둘째, 속도 저하 없이 보안을 강화한다. 에이프체인은 기존 시퀀서 구조와 약 250밀리초 수준의 사전확정 기능을 유지하면서도, 에스프레소 네트워크의 탈중앙 검증 구조를 도입해 중앙화 시퀀서의 취약점을 보완하게 됐다.

셋째, 실시간 체인 간 조합성 확보가 가능해진다. 다른 체인이나 서비스, 탈중앙 애플리케이션이 에스프레소 네트워크를 통해 에이프체인의 상태를 실시간으로 확인하고 반영할 수 있어, 체인 간 상호운용성이 크게 향상된다.

이로써 에이프체인은 트랜잭션 확정 속도와 보안성을 동시에 확보하고, 중앙화 시퀀서 구조에서 발생할 수 있는 이중 행위 위험을 완화할 수 있게 됐다.

에스프레소 시스템즈는 현재 에이프체인 및 라리체인과 함께 ‘브릿지 없는 크로스체인 NFT 발행’ 프로젝트를 진행 중이다. 이 프로젝트는 사용자가 자산을 브리지 없이 한 체인의 자금을 활용해 다른 체인에서 NFT를 발행할 수 있도록 하는 방식으로, 에스프레소 네트워크의 트랜잭션 확정 기술을 기반으로 구현되고 있다.

관련기사

에이프체인은 현재 라리체인, 몰튼 네트워크, 티쓰른, 루퍼스, 노드옵스 네트워크, 로그엑스 등과 함께 에스프레소 베이스 레이어에 통합돼 있으며, 향후 셀로, 플륨, 수퍼포지션 등과의 추가 통합도 예정돼 있다.

에스프레소 시스템즈 관계자는 “우리는 에스프레소 네트워크를 통해 체인들이 함께 작동하는 방식을 혁신하고자 한다”며 “에이프체인은 엔터테인먼트, 예술, 기술이 교차하는 지점에서 새로운 경험을 만들어내고 있으며, 이번 통합은 체인 간 경계를 넘는 조합 가능한 블록체인 미래로의 전환점이 될 것”이라고 말했다.