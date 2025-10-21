위메이드플레이, 169억원 규모 자사주 소각 발표

21일 이사회 통해 주주가치 제고 위한 자사주 소각 결정

위메이드플레이(대표 우상준)가 이사회를 통해 자사주 소각을 결정했다고 21일 밝혔다.

이번 발표는 위메이드플레이가 보유한 자사주 106만8천801주 중 배당가능이익 범위 내의 전량인 91만7천508주에 대한 소각이다. 

전체 발행 주식 중 약 8% 규모로 장부가 기준 169억원 상당의 자사주 소각은 오는 28일 진행된다.

위메이드플레이 CI

이에 따라 자사주 소각 후 위메이드플레이의 발행 주식은 1천146만9천842주에서 1천55만2천334주로 감소하며 변경 발행 주식은 다음 달 13일 상장될 예정이다.

우상준 위메이드플레이 대표는 "주주가치 제고를 위한 자사주 소각과 함께 신작 라인업의 개발, 준비 등 기업가치 제고에도 집중할 계획"이라고 밝혔다.

