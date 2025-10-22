"여행 가려니 힘들죠?"…가짜 휴가 사진 만들어주는 AI앱 등장

비행기 표나 호텔을 비싸게 예약하지 않아도 멋진 휴가 사진을 만들어 주는 인공지능(AI) 앱이 등장해 화제가 되고 있다고 테크크런치, 퓨처리즘 등 외신들이 최근 보도했다.

'앤드리스 썸머(Endless Summer)’로 명명된 이 앱은 AI 기술을 활용해 진짜처럼 보이는 가짜 휴가 사진을 만들어 준다.

출처=앤드리스 썸머

앱 하단의 작은 카메라 미리보기 버튼을 누르면 AI가 만들어낸 사진을 확인할 수 있는데, 여행지에서 친구들과 쇼핑을 하거나 유명 랜드마크 앞에서 포즈를 취하며 즐거워하는 자신의 모습을 볼 수 있다.

영상=로랑 델 레이 엑스 @laurentdelrey

이미지 생성에는 구글 제미나이 나노 바나나 모델이 사용됐다. 이 앱은 최근 ‘메타 초지능 연구소’에 합류한 제품 디자이너 로랑 델 레이가 개발한 것이다.

델 레이는 “자동 이미지 생성 모드를 활성화하지 않는 한, 이 앱이 셀카 이미지를 저장하지 않는다”며, “사용자는 탭 두 번으로 계정을 쉽게 삭제할 수 있으며 모든 자료가 즉시 삭제된다”고 설명했다. 또, 매일 아침 최신 휴가 사진을 담은 사진 두 장을 자동으로 전송해 주는 ‘룸 서비스 모드’도 제공한다.

관련기사

나노 바나나는 유료 모델이기 때문에, 앤드리스 썸머도 무료로 무제한 이미지를 생성할 수는 없다. 처음 6장 이후부터는 결제가 필요하며 ▲30장 3.99달러(약 5천원) ▲150장 17.99달러(약 2만5천원) ▲300장 34.99달러(약 5만원)다.

외신들은 이 앱이 소셜미디어에 자신의 일상을 뽐내는 최신 트렌드를 반영하고 있다고 평하면서도 AI로 만든 가짜 여름 사진을 올려 공유하는 건 다소 기이하다고 밝혔다.