구글 vs 챗GPT, 대학생 과제에 어떤 게 더 유용할까

대학생들이 과제와 연구를 위해 챗GPT와 구글 검색엔진을 오가며 사용하는 패턴이 연구를 통해 구체적으로 드러났다. 두 도구 모두 장단점이 뚜렷하지만, 학생들은 단일 도구보다 두 플랫폼을 조합해 사용할 때 가장 높은 성과를 보였다. 방글라데시 연합국제대학교(United International University)와 미국 인디애나대학교(Indiana University Bloomington) 연구진이 109명의 학생을 대상으로 설문조사를 실시하고 12명과 심층 인터뷰를 진행한 결과, 학생들은 챗GPT의 요약·설명 능력과 구글의 신뢰성·다중 출처 접근성을 전략적으로 결합하고 있었다.

챗GPT가 구글보다 더 자주, 더 만족스럽게 사용된다

설문조사 결과, 대형언어모델(LLM) 기반 도구인 챗GPT는 전통적 검색엔진보다 모든 사용성 지표에서 높은 점수를 받았다. 사용 빈도 측면에서 챗GPT는 구글보다 높은 평균 점수를 기록했으며, 학생들이 챗GPT를 더 자주 활용한다는 것을 보여줬다. 만족도 또한 챗GPT가 구글보다 높게 나타났다.

효율성과 사용 편의성에서도 차이가 뚜렷했다. 챗GPT는 효율성과 사용 편의성 모두에서 구글보다 높은 점수를 획득했다. 통계적 검증을 위해 실시한 일원분산분석(ANOVA) 결과, 사용 빈도, 만족도, 효율성, 사용 편의성 모두에서 유의미한 차이가 확인됐다. 이는 학생들의 선호가 단순한 개인적 취향이 아니라 일관되고 명확한 경향임을 보여준다. 흥미롭게도 나이, 성별, 전공 같은 인구통계학적 요인은 도구 선호도에 유의미한 영향을 미치지 않았다.

두 도구를 함께 쓸 때 정확도 최고, 단일 도구 사용보다 월등히 높아

12명의 학생을 대상으로 한 심층 인터뷰에서는 실제 학업 과제 수행 능력을 측정했다. 참가자들은 연구 논문 요약, 코딩 문제 해결(컴퓨터공학 전공), 회로 분석(전자공학 전공), 비즈니스 데이터 해석(경영학 전공), 공식 이메일 작성, 학술 개념 비교 등 6가지 과제를 수행했다. 이들은 도구 사용 패턴에 따라 챗GPT만 사용하는 그룹, 구글만 사용하는 그룹, 두 도구를 균형 있게 사용하는 그룹, 무작위로 선택하는 그룹으로 나뉘었다.

가장 주목할 만한 결과는 두 도구를 모두 활용한 그룹이 가장 높은 정확도를 달성했다는 점이다. 챗GPT만 사용한 그룹과 구글만 사용한 그룹은 상대적으로 낮은 정확도를 보였다. 무작위 선택 그룹은 그 중간 수준의 점수를 받았다. 이는 챗GPT로 내용을 신속하게 정리하고 구글로 사실을 검증하는 전략이 학업 성과를 크게 향상시킨다는 것을 입증한다.

다만 두 도구를 함께 사용하는 방식은 챗GPT만 사용했을 때나 구글만 사용했을 때보다 시간이 더 걸렸다. 그러나 학생들은 정확도와 이해도 향상을 위해 추가 시간 투자를 가치 있게 여겼다. 연구진은 이러한 트레이드오프(trade-off)가 학생들이 학업의 질을 속도보다 우선시한다는 것을 보여준다고 분석했다.

챗GPT는 요약과 초안 작성, 구글은 사실 검증과 출처 확보에 강점

질적 분석을 통해 학생들이 과제 유형에 따라 도구를 전략적으로 선택한다는 점이 밝혀졌다. 챗GPT는 빠른 답변, 요약, 작문 지원에 효과적이라고 일관되게 평가받았다. 한 참가자는 "빠르게 요약하거나 초안을 작성할 때는 챗GPT를 사용한다. 시간이 많이 절약된다"고 말했다. 반면 경영학 전공 학생은 "구글은 다양한 출처가 말하는 것을 볼 수 있게 해준다. 특히 여러 각도에서 비즈니스 트렌드를 분석해야 할 때 도움이 된다"고 설명했다.

신뢰성 문제는 도구 선택의 핵심 요인으로 작용했다. 챗GPT는 유창하고 일관된 답변을 제공하지만, 일부 학생들은 오래되거나 지나치게 일반화된 정보에 대한 우려를 표명했다. 한 학생은 "때때로 챗GPT가 맞는 것처럼 들리는 답을 주지만 실제로는 정확하지 않아서 구글로 재확인한다"고 말했다. 구글은 사실 확인과 출처 인용에서 더 신뢰받았지만, 출처의 질을 평가하거나 상충하는 정보를 접했을 때 어려움을 겪는다는 응답도 있었다.

인지 부하(cognitive load) 측면에서 많은 참가자들은 챗GPT를 학업 과제를 간소화하는 방법으로 묘사했다. 컴퓨터공학과 학생은 "다섯 개의 웹사이트를 거치는 대신 챗GPT에 물어보고 간결한 답을 얻는다"고 전했다. 그러나 두 도구를 모두 사용하는 학생들은 도구 전환이 작업 시간을 늘리지만 결과적으로 이해도와 결과물의 질을 향상시킨다고 인정했다. 이러한 이중 전략은 특히 코딩, 데이터 분석, 구조화된 글쓰기 과제에서 흔하게 나타났다.

사용성과 상호작용 경험 면에서 챗GPT는 학생들을 문제 해결로 대화식으로 안내하는 "개인 튜터"처럼 인식됐다. 반면 구글은 더 전통적이지만 안정적인 도구로 여겨졌다. 한 학생은 "챗GPT는 누군가 나에게 설명해주는 것 같은 느낌인데, 구글은 내가 직접 찾아서 비교하는 모든 작업을 해야 한다"고 표현했다.

하이브리드 도구 선호 압도적, 챗봇 내장 검색엔진 프로토타입 제안

설문 참여자 중 상당수가 챗GPT와 구글의 장점을 결합한 통합 솔루션을 선호한다고 답했다. 학생들은 챗GPT의 대화형 능력과 구글의 신뢰성을 동시에 활용할 수 있는 학술 지원 도구에 대한 강한 수요를 표현했다.

이러한 요구에 대응해 연구진은 검색엔진 인터페이스에 챗봇을 내장한 개념적 프로토타입을 제안했다. 이 시스템은 검색 화면 한쪽에 챗봇을 배치해 사용자가 기존 검색 흐름을 방해받지 않으면서도 AI 기반 대화형 지원을 받을 수 있도록 설계됐다. 사용자가 구글 검색을 수행하면 챗봇이 상위 검색 결과의 핵심 내용을 즉시 요약하고, 출처 간 비교를 제공하며, 복잡한 학술 텍스트를 쉽게 풀어준다. 사용자는 추가 질문을 통해 정보를 정제하거나 확장할 수도 있다.

이 프로토타입의 핵심은 원본 검색 콘텐츠와 AI 해석 사이를 자유롭게 전환할 수 있는 하이브리드 구조다. 모든 AI 생성 정보에는 원본 출처 링크가 첨부돼 투명성을 보장하고 환각(hallucination) 위험을 줄인다. 연구진은 이 시스템이 시간이 지나면서 사용자의 선호, 전공별 언어, 검색 습관을 학습해 더욱 관련성 높고 개인화된 안내를 제공할 수 있을 것으로 기대한다. 이 접근법은 학술 정보 검색을 상호작용적이고 적응적인 프로세스로 재구상하며, 인지 부하를 줄이고 검색 효율성을 높이며 증거 기반 학술 관행을 촉진하는 것을 목표로 한다.

생성형 AI 시대, '검증 가능한 AI'가 핵심 경쟁력

이번 연구에서 주목할 점은 학생들이 도구 선택에서 '시간 절약'보다 '정확성'을 더 중요하게 여긴다는 사실이다. 두 도구를 함께 사용하는 그룹이 시간은 더 걸렸지만 가장 높은 만족도를 보인 것은, 한국 교육 시장에서도 'AI 스피드'보다 'AI 신뢰도'가 더 큰 차별화 요소가 될 수 있음을 시사한다. 국내 에듀테크 기업들은 AI 튜터나 학습 도우미를 개발할 때 단순히 빠른 답변 제공에 그치지 않고, 각 답변의 출처와 근거를 명확히 제시하는 기능을 필수로 탑재해야 한다.

더 나아가 이 연구는 '도구 통합'이 차세대 검색 경험의 핵심이 될 것임을 보여준다. 구글이 AI 오버뷰를 도입하고 퍼플렉시티가 AI 답변과 출처 링크를 결합한 것도 같은 맥락이다. 한국 포털들도 단순히 링크를 나열하는 방식에서 벗어나, 사용자 맥락을 이해하고 출처를 명시하며 실시간으로 정보를 합성하는 '맥락 인식형 검색'으로 진화해야 생존할 수 있다. 이는 단순한 기술 업그레이드가 아니라 정보 검색 패러다임의 근본적 전환을 의미한다.

FAQ (※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q1. 챗GPT와 구글 검색엔진 중 어느 것이 학업에 더 유용한가요?

두 도구는 각각 다른 강점이 있어 상황에 따라 선택해야 합니다. 챗GPT는 빠른 요약, 설명, 초안 작성에 강하고, 구글은 심층 조사, 사실 확인, 다양한 출처 비교에 적합합니다. 연구에 따르면 두 도구를 함께 사용했을 때 정확도가 가장 높았습니다.

Q2. 챗GPT가 제공하는 정보는 얼마나 신뢰할 수 있나요?

챗GPT는 유창하고 설득력 있는 답변을 제공하지만 때때로 오래되거나 부정확한 정보를 자신 있게 제시할 수 있습니다. 학업이나 전문 작업에서는 반드시 구글 같은 검색엔진으로 사실을 재확인하고 원본 출처를 확인하는 것이 중요합니다.

Q3. 하이브리드 검색 도구란 무엇이며 왜 필요한가요?

관련기사

하이브리드 검색 도구는 챗GPT의 대화형 요약 기능과 구글의 다중 출처 검색 능력을 결합한 시스템입니다. 학생들은 도구를 계속 전환하느라 시간을 낭비하는 대신, 한 곳에서 AI 요약과 원본 출처를 동시에 확인할 수 있어 학습 효율과 정확성을 모두 높일 수 있습니다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)