홍범식 LGU+ "침해사고, 정부에 신고하겠다”

[국감2025] 침해사고 신고 입장 바꿔

방송/통신입력 :2025/10/21 16:55

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

LG유플러스가 사이버 침해 사실을 정부에 신고하겠다는 뜻을 처음으로 내놨다.

홍범식 LG유플러스 사장은 21일 국회서 열린 ICT 공공기관 대상 국정감사에서 조국혁신당 이해민 의원이 한국인터넷진흥원에 피해 사실을 신고하겠냐고 묻자 “그렇게 하겠다”고 밝혔다.

홍 사장은 “사이버 침해 사실을 확인한 이후에 신고하는 것으로 이해하고 있었는데 여러 혼란과 오해가 발생하고 있다”며 “조금 더 적극적으로 검토할 예정”이라고 말했다.

관련기사

앞서 LG유플러스는 침해 사고 신고와 관련해 “현재까지 조사 과정에서 침해 사실이 발견되지 않았다”고 했다.

이해민 의원은 이를 두고 “도둑이 들어 집 밖에서 물건이 발견됐는데 들어온 흔적이 없다는 말과 같다”고 꼬집었다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
홍범식 사장 LG유플러스 침해사고 국감2025

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

사법리스크 벗은 카카오…AI·스테이블코인 ‘골든타임’ 잡는다

車에서 업무보고, 잠자고…자율주행 시대, 언제쯤 올까

지마켓, 알리바바 AI 탑재...장승환 "다시 1등 되겠다"

"캄보디아 서류 갖다 주실분?"...HR 플랫폼, 해외취업 사기 막는다

ZDNet Power Center