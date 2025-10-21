"변기에 카메라를?"…배설물 분석하는 스마트 기기 주목

사용자의 배설물을 촬영하고 분석해 주요 건강 지표를 측정하는 스마트 기기가 공개돼 주목되고 있다고 씨넷, 테크크런치 등 외신들이 20일(현지시간) 보도했다.

미국 프리미엄·바스 업체 콜러(Kohler)는 ‘데코다(Dekoda)’라는 이름의 스마트 기기를 공개했다.

변기에 카메라를 달아 사용자의 건강을 추적하는 기기가 출시된다. (사진=콜러)

가격이 599달러(약 85만원)인 이 제품은 변기에 부착해 내부 사진을 찍을 수 있도록 돼 있다. 데코다는 변기 세정체처럼 변기 내부에 끼운 후 광학 센서를 통해 사용자의 배설물과 분비물을 촬영한다. 이후 사진을 분석해 배설물에서 혈액을 감지하고 장 건강, 수분 섭취 상태를 분석한다.

지문 인식 센서를 통해 로그인해 누가 화장실을 사용했는지 확인할 수 있으며, 별도 앱을 통해 사용자의 건강 지표와 추세를 확인할 수 있다. USB 기반 탈착식 충전식 배터리가 탑재됐다.

사진=콜러

일부 개인정보 보호에 대한 우려에 대해 회사 측은 “지문인식 스캐너와 종단 간 암호화 기술을 통해 개인 정보가 보호된다”며, “카메라는 신체 부위가 아닌 결과만을 보는 신중한 광학 장치를 사용한다”고 밝혔다. 이어 데코다의 센서는 변기 아래만 감지하고 다른 곳은 감지하지 못한다다 설명했다.

현재 이 제품은 예약 주문이 가능하며 제품 배송은 21일부터 시작된다. 이 제품을 사용하려면 구매 비용 외에도 연간 70~156달러(약 10~22만원) 가량의 구독료로 지불해야 한다.

사진=쓰론

변기 내부 사진을 찍어 사용자의 건강을 모니터링 하는 시도는 이번이 처음은 아니다. 과거 쓰론(Throne)이라는 스타트업도 이와 유사한 제품을 개발 중이다. 쓰론 제품은 과민성 대장 증후군, 궤양성 대장염, 각종 대장암, 만성 신장 질환, 전립선 비대증 등 만성 질환을 확인할 수 있으며 내년 초 정식 출시될 예정이다.