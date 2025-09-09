"2천만원짜리 변기 보셨나요?"…국내 첫 '스튜디오 콜러' 열어

럭셔리 욕실의 상징, 변기의 끝판왕. 가격은 무려 2천만원.

152년 역사를 지닌 프리미엄 키친&바스 브랜드 콜러가 국내 첫 브랜드 체험 공간 '스튜디오 콜러'를 9일 공식 오픈했다. 이 공간은 단순한 제품 전시장을 넘어, 콜러의 디자인 철학과 기술 혁신을 직접 체험할 수 있는 프리미엄 문화 공간을 지향한다.

기자는 이날 열린 프레스데이를 통해 현장을 직접 둘러봤다. 총 5개 층(지하 1층~지상 4층)으로 구성된 스튜디오 콜러는 욕실·주방 인테리어 솔루션을 한자리에 모아놓은 '브랜드 카탈로그의 현실판' 같은 느낌을 줬다.

콜러 스마트 변기 '누미 2.0' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

가장 먼저 눈길을 사로잡은 곳은 1층 라운지. 콜러의 대표 제품들이 전시된 이 공간에서 가장 인상적이었던 것은 최신 스마트 변기 '누미 2.0'였다. 일체형 비데 변기인 누미 2.0은 자동 개폐와 맞춤 조명, 음악 연동까지 갖춘 '하이테크 변기'다.

사용자는 변기에 손을 댈 필요가 없다. 다가가면 뚜껑이 열리고 발짓 한번에 변좌도 올라간다. 아마존 알렉사가 내장돼 누미의 기능을 간편하게 음성으로 제어하고 수만 가지 기능을 사용할 수 있다. 단순한 위생 기구가 아닌, 욕실 경험 자체를 바꾸는 미래형 제품으로 느껴졌다.

지하 1층과 2층은 각각 욕실과 주방 공간으로 꾸며졌다. 다양한 라인업을 실제 인테리어에 적용한 형태로 선보여, 마치 집을 꾸미듯 제품을 직접 비교·체험할 수 있었다.

스튜디오 콜러 전경 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

3층은 콜러의 최상위 럭셔리 브랜드 '칼리스타' 전용 공간이다. 최고급 소재와 세계적 건축가의 디자인 협업으로 탄생한 칼리스타는 '가장 아름다운'이라는 이름 그대로, 극도의 디테일과 품격을 자랑했다. 4층은 VVIP 전용 상담 라운지로 마련돼 있었다.

콜러는 국내 시장에서 집중적으로 선보여온 욕실 라인에 하이엔드 럭셔리 브랜드인 칼리스타를 더해 프리미엄 럭셔리 욕실 브랜드로서의 이미지를 강화하는 동시에, 글로벌 키친 브랜드로서 입지를 바탕으로 키친 앤 바스 통합 솔루션을 제안할 계획이다.

또한 콜러코리아 허브로 자리잡아 디자인과 기술의 경계를 넘나드는 교류의 장으로 활용한다. 스튜디오 콜러를 중심으로 한국 건축가, 인테리어 디자이너, 건설사 등 다양한 전문가들과 협업을 확대해 국내 시장에 특화된 프로젝트를 전개할 방침이다.

박선영 콜러코리아 대표는 "한국 소비자들은 인테리어에 대한 안목이 높다"며 "스튜디오 콜러는 콜러의 152년 역사와 혁신적 비전을 공유하고, 새로운 고객 경험을 창출하는 상징적인 공간이 될 것"이라고 말했다.