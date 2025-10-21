"당신 탓 아냐"...아이폰 문자, 오타 많은 이유 있었다

아이폰에서 문자를 입력할 때 오타가 많았던 이유가 iOS 버그 때문이었다고 IT매체 폰아레나가 20일(현지시시간) 보도했다.

한 엑스 사용자(@NekoMichiUBC)는 “최근 iOS에서 오타가 더 자주 생긴다면, 당신 잘못이 아니다. 키보드가 입력한 글자 대신 잘못된 글자를 무작위로 삽입하는 iOS의 버그 때문”이라며 영상을 공개했다.

아이폰 키보드 (사진=미국 씨넷)

공개된 영상에서 사용자가 입력하지 않은 문자들이 입력되는 모습을 확인할 수 있다.

해당 사용자는 iOS16 때부터 이와 비슷한 문제를 경험해왔다며, 화면을 녹화하고 영상 속도를 늦추고 나서야 해당 문제를 확인할 수 있다고 주장했다.

영상에서 사용자가 입력하지 않은 문자들이 입력되는 모습을 볼 수 있다. (출처=엑스 @NekoMichiUBC)

이에 대해 다른 엑스 사용자들은 기술적 원인 가능성, 자동 수정이나 스와이프 입력 기능과의 충돌 가능성을 제기했다.

관련기사

폰아레나는 이 문제는 단순 소프트웨어 오류보다 더 심각한 것으로 스마트폰에서 중요한 인터페이스인 키보드의 버그는 잘못된 정보를 입력하게 해 사용자에게 좌절감을 유발하고 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다고 밝혔다.

또, 해당 오류는 널리 퍼져 있는 것으로 보인다며, 해당 키보드 문제와 관련된 공식 패치가 나오는 지켜봐야 할 것이라고 덧붙였다.