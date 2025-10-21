"당신 탓 아냐"...아이폰 문자, 오타 많은 이유 있었다

홈&모바일입력 :2025/10/21 09:06    수정: 2025/10/21 10:24

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

아이폰에서 문자를 입력할 때 오타가 많았던 이유가 iOS 버그 때문이었다고 IT매체 폰아레나가 20일(현지시시간) 보도했다.

한 엑스 사용자(@NekoMichiUBC)는 “최근 iOS에서 오타가 더 자주 생긴다면, 당신 잘못이 아니다. 키보드가 입력한 글자 대신 잘못된 글자를 무작위로 삽입하는 iOS의 버그 때문”이라며 영상을 공개했다. 

아이폰 키보드 (사진=미국 씨넷)

공개된 영상에서 사용자가 입력하지 않은 문자들이 입력되는 모습을 확인할 수 있다.

해당 사용자는 iOS16 때부터 이와 비슷한 문제를 경험해왔다며, 화면을 녹화하고 영상 속도를 늦추고 나서야 해당 문제를 확인할 수 있다고 주장했다.

영상에서 사용자가 입력하지 않은 문자들이 입력되는 모습을 볼 수 있다. (출처=엑스 @NekoMichiUBC)

이에 대해 다른 엑스 사용자들은 기술적 원인 가능성, 자동 수정이나 스와이프 입력 기능과의 충돌 가능성을 제기했다.

관련기사

폰아레나는 이 문제는 단순 소프트웨어 오류보다 더 심각한 것으로 스마트폰에서 중요한 인터페이스인 키보드의 버그는 잘못된 정보를 입력하게 해 사용자에게 좌절감을 유발하고 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다고 밝혔다.

또, 해당 오류는 널리 퍼져 있는 것으로 보인다며, 해당 키보드 문제와 관련된 공식 패치가 나오는 지켜봐야 할 것이라고 덧붙였다.

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
아이폰 애플 iOS키보드 iOS버그 버그

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

카카오 김범수·배재현 무죄…"주요 증언 일관성 부족"

불확실성에 빨라진 재계 인사 시계…내년 전략 앞당긴다

"우리는 지그재그 ‘인생속옷’ 찾는 이너웨어 MD 삼총사예요"

"캄보디아 서류 갖다 주실분?"...HR 플랫폼, 해외취업 사기 막는다

ZDNet Power Center