아이폰17 프로 색상 논란…"오렌지→로즈 골드로 변색"

아이폰17 프로 코스믹 오렌지 모델 이용자들 사이에서 기기 색상이 변했다는 주장이 제기되고 있다고 폰아레나, 애플인사이더 등 외신들이 최근 보도했다.

최근 온라인 커뮤니티 레딧에는 아이폰17 프로 코스믹 오렌지 모델의 색상이 로즈 골드로 변했다는 게시글이 등장하며 주목을 끌었다.

레딧 이용자 DakAttack316가 공개한 변색된 아이폰17 프로 모델 (사진=레딧 @DakAttack316)

레딧 사용자 DakAttack316가 공개한 사진에 따르면 아이폰17 프로의 뒷면과 측면 등 가장자리가 핑크색으로 변한 것을 확인할 수 있다. 이 문제는 ‘컬러게이트(#colorgate)’라고 불리고 있다.

사진=레딧 @DakAttack316

국내 아이폰 까페에도 사용 중인 아이폰17 프로가 한달 만에 변색됐다는 게시글이 등장해 화제가 되고 있다. 변색된 부분은 투명 케이스가 오픈된 부분으로 동그라미 3개 만큼 색이 변해 있다.

국내 아이폰 까페에도 아이폰17 프로 변색 관련 보고가 올라왔다. (사진=아사모 네이버 까페)

아이폰17 프로는 제품 출시 직후 애플스토어 매장에 있는 제품에서 뒷면에서 흠집이 다수 발견되며 ‘스크래치 게이트’라고 불리기도 했다.

애플은 이후 해당 흠집이 일부 애플스토어 매장에서 사용된 마모된 맥세이프 스탠드 때문에 발생한 것으로 확인됐으며, 이는 실제 긁힌 자국이 아니라 스탠드에서 휴대폰으로 이물질이 옮겨 붙은 것으로 세척을 통해 제거할 수 있다고 덧붙였다.

전자제품 재활용 웹사이트 컴페어앤리사이클(Compare and Recycle) 최고제품책임자 리 엘리어트는 이번에 포착된 변색 현상에 대해 자외선 손상이나 산화가 원인일 가능성이 있다고 밝혔다.

관련기사

그는 시간에 따라 기기 본체에 긁힘과 변색이 발생할 수 있으나 휴대폰을 구매한 직후 이런 문제가 일어나는 것은 이례적이라며, 만약 산화가 원인이라며, 사용자 손가락과 지속적으로 접촉해 변색이 더 심해질 수 있어 향후 기기 보상 판매 시점이 다가왔을 때 기기의 가치가 하락할 수 있다고 설명했다.

리 엘리어트는 이 문제를 피하기 위해 카메라 프레임 전체를 덮는 케이스나 화면 베젤과 살짝 덮으면서 안쪽으로 들어간 테두리를 지닌 케이스를 사용해 볼 것을 추천했다.