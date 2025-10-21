아이폰17 바람 세네…애플 주가, 사상 최고치 경신

아이폰17 바람을 탄 애플의 주가가 또 다시 사상 최고치를 경신했다.

CNBC를 비롯한 외신들에 따르면 애플 주가는 20일(현지시간) 나스닥 시장에서 장중 한 때 263.38달러까지 상승하면서 지난 해 12월 26일 기록한 사상 최고치 258.10달러를 뛰어넘었다.

결국 이날 애플 주가는 전 거래일보다 3.94% 상승한 262.24달러로 마감했다. 종가 기준으로도 사상 최고 기록이다.

애플 아이폰17 5종. (사진=애플)

이날 발표된 시장분석기관 카운터포인트리서치 보고서에 따르면, 지난 9월 출시된 아이폰17 시리즈는 출시 10일 만에 미국과 중국에서 전작인 아이폰16 시리즈보다 14% 가량 더 팔렸다.

카운터포인트 수석 분석가 장 멍멍은 보고서에서 ”기본 모델 아이폰17이 소비자들에게 매우 매력적이며, 가격 대비 뛰어난 가치를 제공한다”며, ”더 나은 칩, 향상된 디스플레이, 더 큰 기본 스토리지, 업그레이드된 전면 카메라까지 갖추고도 아이폰16과 동일한 가격에 제공된다"고 지적했다.

이런 분석을 토대로 그는 "채널 할인과 쿠폰까지 고려하면 이 기기를 구매하는 것은 당연한 선택”이라고 덧붙였다.

아이폰 에어 (사진=애플)

투자회사 루프캐피털은 아이폰17의 수요가 기대치를 뛰어넘으면서 애플 주가가 회복세를 보일 것으로 예상했다. 루프캐피털 아난다 바루아 분석가는 이날 애플 추천의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 226달러에서 315달러로 상향 조정했다.

또, 그는 아이폰17을 계기로 애플이 2027년까지 탄탄한 출하 증가세를 기록할 것이라면서 아이폰 교체주기가 마침내 시작됐다고 밝혔다.

관련기사

에버코어 분석가 아밋 다리아나니는 최근 보고서를 통해 아이폰 에어가 중국에서 인기를 끌면서 애플 주가가 상승할 수 있다고 전망했다. 다리아나니는 해당 주식에 대해 매수 의견을 제시했다.

애플 주가는 올해 들어 등락을 거듭했다. 올해 애플 주가는 약 5% 상승했으나, 이는 엔비디아, 메타, 마이크로소프트, 알파벳 등 다른 ‘매그니피센트7’ 종목들에 비해 뒤처지는 수준이다. 하지만, 지난 3개월 동안 24% 급등한 상태다.