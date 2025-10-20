폴더블 아이폰 출시, 2027년으로 출시 늦춰질까

애플이 내년 내놓을 예정인 것으로 알려진 폴더블 아이폰 ‘아이폰 폴드’ 출시가 지연될 가능성이 제기됐다.

폰아레나, 애플인사이더 등 외신들은 최근 일본 미즈호 증권 보고서를 인용해 이 같은 소식을 전했다.

폴더블 아이폰 모형 (사진=맥루머스)

보도에 따르면, 애플은 아직 폴더블폰의 디자인과 사양을 확정하지 않은 상태다. 미즈호 증권은 투자자에게 보낸 메모에서 "2026년 3분기에 폴더블 폰을 양산해 9월에 출시하는 것은 쉽지 않다"며, "힌지의 최종 디자인과 사양을 결정하는 데는 시간이 걸린다"고 밝혔다.

하지만, 내년 출시 가능성이 완전히 배제된 것은 아니다. 보고서는 애플이 내년 가을 아이폰18 시리즈와 함께 폴더블 아이폰을 함께 공개할 수도 있다고 전망했다. 다만, 그럴 경우 예상보다 500만~700만 대 적은 물량만 생산될 것으로 내다봤다.

관련기사

보고서에는 아이폰 폴드의 예상 크기도 포함됐다. 내부 디스플레이는 7.58인치, 외부 디스플레이는 5.38인치로 언급됐는데, 이는 기존에 알려진 내부 7.76인치, 외부 5.49인치보다 약간 작다.

한편, 애플인사이더는 미즈호 증권이 애플 관련 전망이 거의 없고, 예측 정확성이 높지 않았다는점을 지적했다. 이어 “만약 아이폰 폴드가 2027년에 출시된다면, 이는 애플이 삼성보다 8년이나 뒤쳐지는 셈”이라며 “올해 쏟아진 수많은 소문을 종합해 보면 폴더블 아이폰은 내년에 출시될 가능성이 더 높아 보인다”고 덧붙였다.