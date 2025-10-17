스마일게이트 신작 '카제나', 신규 요원 '하루' PV 공개

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발 중인 다크 판타지 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)'의 신규 요원 '하루' 애니메이션 PV(Promotion Video)를 공개했다고 17일 밝혔다.

카제나 공식 유튜브 채널에서 이날 공개된 영상에서는 귀여운 여학생 하루가 트라우마를 극복해 나가는 모습과 닻 형태의 '앵커'를 사용한 전투 장면을 확인할 수 있다.

하루는 카제나 세계관 속에서 아카데미에 재학 중인 선도부 위원으로 맑은 미소와 부드러운 성품을 지닌 소녀로 등장한다. 보기와는 다르게 엄청난 대식가로 사용하는 무기도 거대한 닻 형태의 파워 앵커다.

관련기사

스마일게이트 '카제나' 신규 요원 '하루' PV 공개.

게임 내에서 이용자를 칭하는 '퍼스트'와 함께 카오스를 탐험하는 전투원으로 '앵커 슛', '앵커포인터', '파워 차지' 등 여러 공격 카드를 보유하고 있으며 스킬 카드로 자신의 공격 카드 피해량을 강화하고 특히, 반복 사용할수록 더욱 강력해지는 앵커 슛으로 막대한 피해를 입힐 수 있는 것이 특징이다.

스마일게이트는 오는 20일부터 하루의 요원 소개 및 전투 모션 영상 등 추가 정보를 공식 SNS와 커뮤니티에서 공개할 계획이다.