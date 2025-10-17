SSG닷컴, 한입베이글·박준서 명장 베이커리 단독 상품 판매

오프라인 페스타 ‘미지엄’서 시식 가능…QR코드 통해 구매 시 할인

2025/10/17

김민아 기자

SSG닷컴이 ‘한입베이글’과 ‘박준서 명장 베이커리’ 상품을 단독 판매한다고 17일 밝혔다.

SSG닷컴은 이번에 입점하는 2개 브랜드와 협업해 집에서도 전문 베이커리 품질 그대로 즐길 수 있는 프리미엄 상품을 기획했다. 오는 19일까지 성수동에서 열리는 쓱닷컴 오프라인 페스타 ‘미지엄’에서 직접 시식해볼 수 있으며 현장 QR코드 통해 구매 시 할인혜택도 있다.

한입베이글은 크고 무거운 기존 베이글의 단점을 보완한 한입 사이즈 베이글로 유명한 성수동 맛집이다. 햄치즈·애플크럼블·페퍼로니피자 3가지 맛으로 출시됐다.

SSG닷컴, 프리미엄 베이커리 단독상품 확대. (제공=SSG닷컴)

박준서 제과·제빵명장의 노하우와 신세계푸드의 기술력을 바탕으로 개발한 박준서 명장 베이커리 신상품도 선보인다. 소금빵, 콩배기 모찌식빵, 플레인 생크림 및 녹차 생크림 단팥빵, 클래식 후르츠 파운드 등 5종 상품을 준비했다.

윤정원 SSG닷컴 상품개발 MD는 “고객 취향과 트렌드에 맞춘 단독 상품을 늘리고 있다”며 “차별화된 상품 경쟁력 및 구색으로 플랫폼 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
