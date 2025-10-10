SSG닷컴, 카멜커피 베이커리 신제품 2종 출시

‘커피와 가장 잘 어울리는 빵’ 콘셉트…최대 30% 할인 행사

SSG닷컴이 카멜커피의 첫 베이커리 신제품 ‘초코마블식빵’과 ‘마블파운드’를 단독 출시했다고 10일 밝혔다.

신제품은 신세계푸드의 베이커리 기술력을 기반으로 커피와 가장 잘 어울리는 빵을 콘셉트로 개발됐다. 초코마블식빵은 16겹 데니쉬 식빵에 진한 초코 크림을 말아 넣어 부드러운 식감을 살렸다. 마블파운드는 초코·커피·바닐라 세 가지 맛으로 다채로운 풍미를 구현했다.

카멜커피 베이커리 신제품 출시 기념 프로모션도 연다. 오는 15일까지 쓱닷컴에서 마블파운드 구입시 30%, 초코마블식빵은 20% 할인한다.

SSG닷컴, 카멜커피 첫 베이커리 신제품 단독 출시. (제공=SSG닷컴)

윤정원 SSG닷컴 상품개발 MD는 “2030 핫플 카페 브랜드로 유명한 카멜커피의 신제품을 쓱닷컴에서 가장 먼저 만나보길 바란다”고 말했다.

