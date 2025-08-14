SSG닷컴, 미식관서 아이스크림 ‘벤슨’ 판매

SSG닷컴이 프리미엄 아이스크림 브랜드 ‘벤슨’을 판매한다고 14일 밝혔다.

벤슨은 한화갤러리아 자회사 베러스쿱크리머리가 지난 5월 선보인 브랜드로 인공 유화제 없이 100% 국산 원유만을 사용하는 것이 특징이다.

오는 15일부터 SSG닷컴 미식관에서 온라인 단독으로 선보이는 벤슨의 제품은 총 8종이다. 네 가지 맛(▲저지밀크앤말돈솔트 ▲뉴욕치즈케이크 ▲버터프렌치토스트 ▲말차) 아이스크림을 100ml 미니컵과 474ml 파인트 사이즈로 각각 출시한다. 가격은 미니컵 5천900원, 파인트 1만5천900원이다.

관련기사

(사진=SSG닷컴)

벤슨의 첫 온라인 출시를 기념해 SSG닷컴은 오는 21일까지 1주일간 8종 전 상품을 30% 할인 판매한다.

윤정원 SSG닷컴 상품개발팀 MD는 “고급 디저트 브랜드와 협업을 확대하고 있다”며 “SSG닷컴 미식관에서 새로운 먹거리를 발견하는 재미를 느끼길 바란다”고 말했다.