"식품·뷰티 없는 게 없네"…밖으로 나온 SSG닷컴 ‘미지엄’ 가보니

“1층부터 4층까지 셀 수 없을 만큼 많은 부스를 방문했어요. 내년에도 SSG닷컴에서 팝업을 하면 또 오려고요. 수많은 팝업을 다녔지만, 음식이 위주가 되는 체험형 팝업은 색달랐어요. 모르는 식품 브랜드도 많았지만, 새롭게 알아 갈 수 있어 좋았어요.”

20대 후반 여성이 15일 SSG닷컴이 서울 성수동에 마련한 팝업 ‘미(美)지엄’에 방문해 이같이 말했다. 회사는 이번 행사를 통해 먹거리와 뷰티를 아우르는 현장 경험을 제공하고, 이를 온라인으로 이식시키는 선순환 구조 구축을 꾀한다는 계획이다.

15일 서울 성동구에 위치한 SSG닷컴 팝업 미지엄에 들어가기 위해 줄을 선 인파. (지디넷코리아)

이날 SSG닷컴은 창사 이래 첫 팝업 ‘미(美)지엄’을 열었다. SSG닷컴은 MZ세대의 발길이 계속되는 성수동에 1~4층을 통틀어 1천425평 규모로 행사장을 조성했다.

오는 19일까지 나흘간 진행되는 행사에는 오프라인에만 100여 개 브랜드가 참여한다. 이 중 49곳은 이번이 플랫폼 연계 첫 팝업이다. 실제로 타 브랜드 팝업에서 볼 수 없었던 브랜드가 다수 자리한데다 SSG닷컴과 협업해 이미 출시한 상품 또는 판매 예정인 상품을 들고 나와 차별성을 확보했다는 평가다.

15일 서울 성동구에 위치한 SSG닷컴 팝업 전경. (사진=지디넷코리아)

미지엄은 ‘셀렉티드 뮤지엄’을 주제로 기획됨에 따라 1층에 ▲고메스트리트 ▲딜라이트 존, 2층에 ▲이마트몰 신선라운지, 3층에 ▲스위트 존 ▲뷰티 오브 SSG, 4층에 ▲미지엄 스테이지를 위치시키고, 미술관 형식으로 꾸몄다.

직접 맛보는 ‘흑백 요리사’ 음식에…신선식품 역량도 ‘눈길’

전시장을 들어서자 쉐프 컬렉션이 방문객들을 맨 처음 반겼다. 고메스트리트에 자리한 쉐프 컬렉션은 지난 2월부터 간편식 협업을 진행한 유명 쉐프의 명단을 순서대로 나열했다. 조서형 셰프와 함께한 ‘통영식 비빔나물’과 김도윤 셰프와 협업한 ‘녹두만두’ 등이 대표적이다.

이날 현장에서는 조 셰프의 통영식 비빔나물을 활용한 비빔밥을 맛볼 수 있었다. 해당 자리에서는 오는 16일부터 쉐프들의 쿠킹 토크쇼와 요리 시연 행사가 개최된다. 쉐프들의 애장품을 증정하는 시간도 가질 예정이다.

15일 서울 성동구에 위치한 SSG닷컴 팝업 미지엄 내 딜라이트존에 위치한 CJ제일제당 부스. (사진=지디넷코리아)

안쪽으로 들어오면 딜라이트 존이 자리한다. 국내 유명 식품 브랜드 외에도 오마뎅, 오넛티, 그로또 등의 맛집의 부스가 줄지어 있었다. 가장 크게 부스를 준비한 CJ제일제당, 농심, 풀무원, 카멜커피는 전시 전반적으로 체험형 콘텐츠를 강화한 것이 눈에 띄었다. CJ제일제당과 풀무원은 각각 10초 안에 최대한 많이 뛰는 체력테스트와 부스 안의 힌트로 도어락을 열어 상품권을 가져가게 하는 이벤트를 실시했다. 농심도 케데헌을 내세워 부스를 만들고 라면 조합을 구성하는 ‘순간 기억력 게임’, ‘새우깡 터치게임’을 선보였다.

15일 서울 성동구에 위치한 SSG닷컴 팝업 미지엄 내 딜라이트존에 위치한 농심 부스에서 관람객이 체험형 콘텐츠에 참여하고 있다. (사진=지디넷코리아)

2층으로 올라가면 제철 신선식품 마켓 콘셉트로 이마트몰 신선 라운지가 마련됐다. 마치 마트 쇼케이스에 들어간 듯이 야채들이 줄지어 선 모습을 곳곳에서 포착 가능했다. 전시된 야채들은 모두 SSG닷컴에서 판매되는 상품으로, 이마트가 30년여 년간 쌓아온 신선식품 개발 역량과 운영 노하우, 특히 24시간 가동되는 풀콜드체인 시스템을 강조했다.

15일 서울 성동구에 위치한 SSG닷컴 팝업 미지엄 2층 이마트 신선라운지에 전시된 야채들, (사진=지디넷코리아

라운지 도입부에 있는 신선 컬러볼에 참여하면 컬러볼의 색상에 따라 각각 사과, 오렌지, 바나나를 받을 수 있었다.

출시 예정 음료 갖고 나온 ‘스타벅스’…니치 향수 ‘바이레도’도 부스 마련

3층 스위트존에서 가장 많은 방문객을 끌어모은 부스는 스타벅스, 벤슨, 마더린러 베이글이었다. 스타벅스는 크리스마스 홀리데이 시즌을 테마로 만든 부스를 공개했다. 부스에는 스타벅스 MD를 오너먼트처럼 장식했고, 다른 한편에서는 이달 말 출시 예정인 케이크 팝과 윌리 베어리스타 마카롱, 음료는 코코 말차와 내달 선보일 클래식 뱅쇼 히비스커스 티를 시음해볼 수 있었다.

15일 서울 성동구에 위치한 SSG닷컴 팝업 미지엄 내 스위트존에 위치한 스타벅스 부스. (사진=지디넷코리아)

15일 서울 성동구 SSG닷컴 팝업 미지엄 내 스위트존에 위치한 스타벅스 부스에서 마련된 음료. (사진=지디넷코리아)

온라인 단독으로 SSG닷컴에 입점한 벤슨은 서로 다른 두 개의 아이스크림 중 벤슨 아이스크림을 맞추는 퀴즈와 함께 10여 종이 넘는 아이스크림 맛볼 수 있게 했다.

여성 관람객이 열띤 호응을 얻었던 마더린러 베이글은 여러 크림치즈를 활용해 다양한 조합으로 베이글을 만들어 먹을 수 있는 브랜드의 특장점을 활용해 직접 베이글을 구워 관람객에게 제공했다.

15일 서울 성동구 SSG닷컴 팝업 미지엄 내 스위트존에 위치한 벤슨 부스. (사진=지디넷코리아)

이외에도 친환경 과일, 육류, 그릭요거트, 커피, 아이스크림, 소금빵과 베이글을 포함한 베이커리류를 취급하는 부스를 다양하게 입점시켜 각 카테고리별 균형감을 맞췄다.

같은 층에 자리잡은 뷰티 오브 SSG는 다양한 럭셔리 브랜드 중에서도 뷰티 페스타에서도 좀처럼 확인하기 어려웠던 니치 향수 브랜드 바이레도가 부스를 차려 눈길을 사로잡았다. 게다가 SK-Ⅱ는 신청하면 기계를 통해 주름, 모공 결 등을 통해 피부 나이를 측정할 수 있도록 했다.

관련기사

15일 서울 성동구 SSG닷컴 팝업 미지엄 내 뷰티 오브 SSG에 위치한 SK-II 부스. (사진=지디넷코리아)

마지막층인 4층에서는 옥상에 부스를 차려 가을 날씨를 느낄 수 있는 현장감을 놓치지 않았다. 이 층에서는 오는 16일부터 현대카드가 선정한 유망 뮤지션의 공연을 음식, 와인과 함께 즐길 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “관을 기초, 퍼퓸, 바디 등을 고르게 분포시켜 알차게 구성했다”며 “플랫폼이 타켓팅하는 연령대가 선호하는 럭셔리 브랜드와 새롭게 잡아야 하는 고객층이 선호하는 브랜드로 부스를 반반으로 고려해 만들었다”고 설명했다.