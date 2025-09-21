SSG닷컴, 22일 첫 오프라인 페스타 ‘미지엄’ 티켓 본판매

SSG닷컴은 오는 22일 오전 9시부터 오프라인 페스타 ‘미지엄(美지엄)’ 티켓 본판매를 시작한다고 21일 밝혔다.

티켓 정가는 3만원이다. 신세계유니버스클럽 회원은 10% 할인된 2만7천원에, 현대카드 SSG닷컴카드 에디션2 이용 고객은 30% 할인된 2만1천원에 티켓을 구매할 수 있다.

내달 15일부터 19일까지 매일 3회차에 걸쳐 성수동에서 개최되는 페스타에는 먹거리·즐길 거리·사은품이 마련됐다. 100여 개의 식품·뷰티 브랜드 신제품을 가장 먼저 체험해볼 수 있고, 브랜드별 대표 상품들로 구성된 기프트 세트와 SSG닷컴이 일러스트 작가 차윤아트와 협업해 준비한 리유저블백 등 한정판 굿즈를 얻을 수 있다. ▲김도윤 ▲최지형 ▲김건 ▲남준영 등 스타 셰프들의 쿠킹 토크쇼도 준비돼 있다.

(사진=SSG닷컴)

현대카드가 선정한 인디 아티스트들이 일자별·회차별로 펼칠 루프탑 버스킹 공연 라인업도 확정됐다. ▲R&B 뮤지션 ‘거니(내달 16일 2회차)’를 포함해 ▲각종 드라마·영화 OST에 참여한 보컬리스트 ‘서자영( 내달 18일 1회차)’ ▲오디션 프로그램 출신 싱어송라이터 ‘소이에( 내달 19일 2회차)’ 등의 공연이 대표적이다.

표상순 SSG닷컴 브랜드마케팅팀장은 “방문객들에게 잊지 못할 추억을 선사하겠다”고 말했다.