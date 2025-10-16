더벤티, 가을철 메뉴 ‘군고구마라떼’·‘토피넛라떼’ 재출시

커피 프랜차이즈 더벤티가 가을 시즌을 맞아 시그니처 메뉴 ‘군고구마라떼’와 ‘토피넛라떼’를 재출시했다고 16일 밝혔다.

두 제품은 지난 2021년 첫 출시 이후 가을·겨울마다 재출시 요청이 이어진 더벤티의 인기 시즌 음료다. ‘군고구마라떼’는 달콤하고 고소한 풍미가 특징이며, ‘토피넛라떼’는 토피의 달콤함과 견과류의 고소함이 어우러진 메뉴다.

이번 시즌에는 기존 20온즈(oz) 사이즈 외에 대용량 32온즈 사이즈가 추가돼 선택 폭이 넓어졌다. 음료는 아이스와 핫 두 가지 버전으로 즐길 수 있다.

재출시된 가을철 메뉴 2종.(사진=더벤티)

더벤티는 매년 높은 재출시 요청을 받아온 두 메뉴를 통해 가을 시즌 대표 음료로 입지를 다시 한 번 강화하겠다는 계획이다.

더벤티 관계자는 “군고구마라떼와 토피넛라떼는 매년 고객 선호도가 높은 시즌 한정 메뉴”라며 “올해도 따뜻하고 달콤한 가을 음료로 고객들에게 포근한 한 잔의 여유를 전하고 싶다”고 말했다.