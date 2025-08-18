네이버플러스 스토어, 가을맞이 ‘강세일’…최대 80% 할인

네이버가 가을맞이 네이버플러스 스토어(네플스) 프로모션 ‘강세일’을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 강세일은 이날부터 오는 31일까지 2주 동안 진행하며 약 1만여 개의 브랜드가 참여한다. 지난 6월 대비 참여 브랜드 수가 약 2배 증가했고 행사 상품 수도 6만여 개로 역대 최다다.

강세일은 바캉스, 명절, 연말 등 사용자들의 쇼핑 수요가 높은 시기에 맞춰 진행하는 네플스 대표 프로모션이다.

네이버플러스 스토어 강세일. (제공=네이버)

강세일에서만 만날 수 있는 단독 상품과 단독 구성이 눈에 띈다. 식품 카테고리에선 ‘화려한우’의 투뿔 숙성한우 구이용 소고기 골라담기 선물세트를 네이버 단독으로 73% 할인된 가격에 선보인다.

인기 밀폐용기 브랜드 ‘땡스소윤’에서는 네이버 단독으로 냉동용기 28개 세트를 특가로 준비했다. 뷰티 카테고리에선 ‘비욘드’의 딥모이스처 크리미 바디워시 1.1ℓ 대용량을 네이버 단독 기획상품으로 출시했다.

가을 준비를 할 수 있는 의류 상품도 선보였다. 여성복 브랜드 ‘쉬즈미스’의 가을 베스트 데일리룩 인기 상품를 비롯해 ‘듀엘’의 트위드 배색 셋업 자켓을 최대 70% 할인하고 ‘디스커버리’에선 키즈 포켓 경량 바람막이 자켓을 최대 62% 할인한다.

LG전자, 삼성 등 주요 디지털 가전 제품은 물론 ‘아로셀’ 콜라겐 마스크, 설화수, 헤라 등 인기 뷰티 브랜드사도 참여한다.

강세일의 시그니처인 전 카테고리용 선착순 쿠폰을 확대해 구매금액에 따라 다양한 상품에 사용할 수 있도록 했다.

최대 7만원까지 할인 가능한 15·10·7% 선착순 쿠폰을 매일 오전 9시와 오후 6시에 제공하며, 최대 5천원 할인이 적용되는 네플스 앱 전용 쿠폰 또한 같은 시간에 받을 수 있다.