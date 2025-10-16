국내 대기업 인재 추천, AI로 해결…비아이매트릭스, '트리니티' 시장 확산 가속

비아이매트릭스가 자사 생성형 인공지능(AI) 솔루션 '트리티니(TRINITY)'의 시장 확산에 속도를 내고 있다.

비아이매트릭스는 국내 주요 대기업에 생성형 AI '트리니티' 기반 인재추천 HR분석시스템 구축 사업을 성공적으로 수주했다고 16일 밝혔다.

이번 프로젝트는 고객사가 자연어로 질의하면 기업 내 인재 정보를 실시간으로 분석하고 추천할 수 있는 지능형 AI 에이전틱(Agentic) 시스템 구축이 핵심이다. 예컨대 사용자가 자연어로 "미국 법인장이 필요한데 3명만 추천해 줘"라고 요청하면 고객사 내부 인사정책 운용 원칙에 따라 인사 토익점수 800점 이상이고 해외 전략기획 경험이 5년 이상인 40대 연령의 기준으로 사내 인력 데이터베이스에서 해당 조건에 부합하는 인재를 즉시 도출한다. 이후 인사담당자가 직관적으로 활용할 수 있는 분석 리포트를 생성한다. 또 이력서, 인사평가서 등 내부 자료를 동시에 확인할 수 있다.

'AI 페스타 2025' 행사장에 마련된 비아이매트릭스 부스 전경(사진=지디넷코리아)

기업들은 수백 또는 수천, 수만 명에 달하는 근로자의 스펙, 경력, 현재 직무 이력, 프로젝트 경험 등을 관리하며 TFT 구성, 인력 재배치, 조직 재편에 막대한 시간과 비용을 투입하고 있다. 비아이매트릭스의 '트리니티'는 이러한 프로세스를 AI 기반 커버로 자동화해 고객사의 의사결정 시간을 대폭 단축하고 나아가 운영비용(COST) 절감 효과에 크게 기여할 것으로 기대된다.

많은 기업이 여전히 인사 관리 업무의 디지털 전환이 지연되고 있다. 인사 담당자가 데이터 관리부터 분석, 평가까지 수작업으로 처리하는 경우가 많아 업무 효율성과 정확성에 한계가 있다. 특히 기업마다 상이하고 복잡한 인사 규정과 절차로 인해 인사 시스템 구축에도 어려움이 따르고 있다. 이로 인해 효과적인 조직 배치와 인재 평가를 지원할 수 있는 지능형 인사 관리 시스템의 도입이 기업들의 주요 과제로 부상하고 있다.

이에 최근 비아이매트릭스에서는 기업마다 상이한 인사규정과 절차를 온톨로지(Ontology)로 AI에게 지식화하고 이를 기반으로 다양한 인사업무의 AI 옵스(Ops)로 자동화를 선언하며 주목을 받고 있다. 단순한 AI 기능의 활용을 넘어 기업의 업무를 이해하고 이에 맞춰서 일을 수행하는 AI는 다음 세대의 에이전틱 AI로 기업들의 생성형 AI 도입에 박차를 가할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 대기업 수주는 비아이매트릭스가 공공에 이어 민간 시장에서도 기술력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 앞서 지난 13일에는 한국교육학술정보원(KERIS)과의 생성형 AI 프로젝트를 마무리하며 공공 부문 레퍼런스를 확보한 바 있다. 이로써 비아이매트릭스의 AI솔루션은 공공과 민간 양측 모두에서 실적과 신뢰를 확보한 에이전틱 AI 플랫폼으로 자리매김하고 있다는 평가를 받고 있다.

비아이매트릭스 관계자는 "AI 제품은 이미 다양한 산업 군으로의 확장을 추진 중으로, 다수의 고객사와 PoC를 진행하고 있다"며 "특히 지난 9월에 출시한 온톨리지 기반의 '트리니티'는 데이터 노동업무를 AI로 대신한다는 점에서 업무 효율과 생산성을 극대화할 것"이라고 말했다.