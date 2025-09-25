비아이매트릭스, AGI 기반 신약개발 AI 기술 공동연구 착수

비아이매트릭스가 인공지능(AI) 기반 신약 개발 혁신 기술 확보를 위한 산학 협력을 본격화한다.

비아이매트릭스는 정보통신기획평가원(IITP)이 '인간지향적 차세대 도전형 AI 기술 개발' 사업의 일환으로 추진하는 공동연구에 참여한다고 25일 밝혔다.

이번 공동연구는 '인간지향적 차세대 도전형 AI 기술 개발' 사업의 '신약 개발 ADMET 예측 자동화를 위한 인지·추론형 AGI 에이전트 플랫폼 개발' 과제의 일환이다.

국립암센터국제암대학원대학교, 비아이매트릭스, 강원대학교, 유니바가 참여하고 있으며 IITP가 연구비를 지원한다.

ADMET은 흡수(Absorption), 분포(Distribution), 대사(Metabolism), 배설(Excretion), 독성(Toxicity)의 다섯 가지 요소로 신약 후보물질의 안전성과 유효성을 평가하는 핵심 지표다. 컨소시엄은 범용 인공지능(AGI) 기반의 ADMET 예측 기술을 통해 신약 개발 초기 단계의 효율성과 정확성을 획기적으로 높인다는 목표다.

연구진은 ▲합성 독성데이터와 핵심 모듈을 기반으로 한 AGI 학습 기반 구축 ▲추론 및 자율학습 기능을 갖춘 AGI 에이전트 개발 ▲Organoid 기반 COT 지식 추론 및 온톨로지 연계 구조 개발 ▲온톨로지 기반 지식그래프 및 AGI 연동형 추론 모듈 개발 등을 통해 AGI 기반 신약개발 플랫폼을 구현할 예정이다.

이번 과제를 통해 컨소시엄은 항체(antibody) 기반 ADMET 연구에 필요한 AGI 핵심 기술을 확보하고, 관련 데이터를 구축해 공개할 계획이다. 이를 통해 학계와 산업계의 후속 연구 활성화를 견인할 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 "이번 과제의 성과는 신약개발 초기 단계에서의 검증 도구로 활용되거나, 전임상 후보물질 평가를 위한 의사결정 지원 시스템으로 실질적인 활용 가능성이 있다"며 "궁극적으로는 신약 개발에 소요되는 시간과 비용을 줄여, 암이나 희귀·난치성 질환 치료제 개발의 활성화를 유도하는 데 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔다.