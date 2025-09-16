AI가 임원 의사결정까지 돕는다…비아이매트릭스, '트리니티' 공개

비아이매트릭스가 온톨로지 기반의 의사결정 지원 AI 플랫폼 '트리니티(TRINITY)'를 공식 공개했다. 기존 단순 자동화를 넘어 기업 경영진의 전략적 판단까지 지원할 수 있다는 점에서 주목을 받았다.

비아이매트릭스는 16일 시그니엘 서울 그랜드 볼룸에서 '트리니티' 신제품 발표회를 열었다고 16일 밝혔다.

국내 주요 대기업 관계자 80여개사를 대상으로 개최한 이번 행사는 에이전틱(Agentic) AI가 기업의 의사결정 과정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 보여주는 자리로 마련됐다.

비아이매트릭스 트리니티' 신제품 발표회(이미지=비아이매트릭스)

발표회에서는 트리니티의 특징과 다양한 활용 방안이 소개됐다. 이 플랫폼은 전문적인 AI 개발 지식이 없는 현업 담당자도 필요한 에이전트를 직접 만들고 활용할 수 있도록 설계됐다.

사용자가 자연어로 질문을 하면, AI 에이전트가 매출 분석, 인사 관리 등 기업 데이터를 실시간으로 분석·추론해 의사결정을 지원한다. 기존에는 며칠씩 걸리던 데이터 분석과 원인 파악 과정을 단 몇 분 만에 끝낼 수 있다는 점이 강조됐다.

비아이매트릭스는 트리니티의 핵심이 '온톨로지'에 있다고 설명했다. 온톨로지는 특정 분야의 개념과 관계를 체계적으로 정의한 지식 표현 방식으로, 이를 통해 AI는 단순 계산을 넘어 상황 맥락을 이해하고 스스로 판단해 업무를 수행할 수 있다.

행사 현장에서는 매출 분석 시연이 진행돼, 온톨로지로 정의된 기준과 규칙에 따라 AI가 이상 매출을 자동 탐지하고 원인을 분석한 뒤 대시보드를 생성하는 모습을 선보였다. 이는 업무 흐름을 능동적으로 주도하는 차세대 에이전틱 AI의 가능성을 보여줬다.

실제 기술 검증 사례도 공유됐다. 한 제조기업은 반도체 사업부 AI TF 팀장 선발 과제를 트리니티에 적용했다. 2만4천 명 규모의 생산라인 인력 가운데 적합 후보를 선별하는 복잡한 업무였으나, AI가 자격 요건을 온톨로지로 정의한 뒤 자동으로 후보를 추천해 인사 효율성과 정확도를 크게 높인 사례가 소개됐다.

관련기사

배영근 비아이매트릭스 대표는 "AI는 이제 단순 사무 보조를 넘어 임원진의 전략적 의사결정까지 지원하는 단계로 발전했다"며 "트리니티는 그 흐름의 선두에서 기업 경쟁력 확보를 이끌 것"이라고 말했다.

이어 "기업 맞춤형 AI 에이전트를 손쉽게 만들 수 있다는 점은 활용 범위를 무한히 확장할 수 있음을 의미한다"며 "인구 감소, 인건비 상승 같은 구조적 문제 해결에도 중요한 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.