김기호 영풍 대표 "석포제련소, 정부 '폐쇄' 결론 내면 따를 것"

국정감사에 증인으로 출석한 김기호 영풍 대표이사가 석포제련소에 대해 정부가 폐쇄 결정을 내리면 따르겠다는 입장을 밝혀 주목된다.

지난 14일 국회에서 열린 기후에너지환경부 국정감사에서 김형동 국민의힘 의원 질의에 김기호 영풍 대표는 "(경상북도) TF에서 (폐쇄로) 결론이 나면 그에 맞춰서 저희가 조치를 해야 될 것으로 생각한다"고 답했다.

김 의원에 따르면 영풍은 2014년부터 올해까지 11년간 환경 관련 법을 100회 넘게 위반했다. 2019년 폐수 유출로 당국 제재를 받아 지난 2월 말부터 4월 말까지 58일간 조업을 중단하기도 했다.

영풍 석포제련소 (사진=뉴시스)

석포제련소 인근 토양 오염 농도는 지금은 폐쇄한 장항제련소 인근 토양 오염 농도보다 높다는 내용도 공개됐다. 카드뮴 농도가 장항제련소의 약 44배 높게 나타난 것.

이에 강득구 더불어민주당 의원은 "(석포제련소 인근) 토양 오염을 객관적으로 조사해서 토양 오염 정화가 도저히 불가능한 것으로 결과가 나오면 환경부에서 (폐쇄) 입장을 정리하는 게 맞다"며 "1천300만 낙동강을 매개로 생활하는 분들의 심각한 건강 문제와 연결돼 있다"고 지적했다.

강 의원은 경상북도를 넘어 환경부가 TF를 구성해 석포제련소 환경오염과 폐쇄 문제에 대응해야 한다고 주문했다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 "최대한 빨리 그 부분에 대한 정부 차원의 대책을 검토해 보고하겠다"고 답했다.

관련기사

김태선 더불어민주당 의원은 영풍그룹 오너(동일인)인 장형진 고문이 석포제련소 환경오염 관련 피해 근로자들에게 직접 사과하겠다고 한 약속을 지키지 않은 데 대해 "정말 나쁜 사람이고, 장 고문이 위증한 것으로 생각한다"며 "국회 차원의 고발까지 검토해야 한다"고 비판했다.

김 의원은 장 고문을 추후 종합감사 때 부를 수 있다고 덧붙였다.