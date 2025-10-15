"누구나 대화로 데이터 분석"…오라클, 데이터 전용 AI 에이전트 공개

[라스베이거스(미국)=남혁우 기자] 오라클이 누구나 자연어로 데이터를 탐색·분석할 수 있는 인공지능(AI) 에이전트를 선보이며 데이터 분석의 문턱을 낮췄다.

오라클은 14일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '오라클 AI 월드' 행사에서 기업용 데이터 분석 플랫폼 '애널리틱스 AI 어시스턴트' 등 다양한 AI기능을 공개했다.

애널리틱스 AI 어시스턴트는 비즈니스 사용자가 복잡한 쿼리나 대시보드 설정 없이도 대화하듯 데이터를 분석하고 인사이트를 도출할 수 있도록 마련됐다.

오라클 애널리틱스 AI 어시스턴트(이미지=오라클)

오라클 애널리틱스 클라우드 내에서 동작하며, 사용자가 자연어로 질문을 입력하면 시스템이 문맥에 맞는 분석 결과를 제시한다. 예를 들어 '지난 분기 지역별 매출 추이'를 묻는 것만으로도 AI가 관련 데이터를 시각화하고 요약 인사이트를 제공한다. 또한 AI가 자동으로 데이터셋을 설명해, 비전문가도 손쉽게 데이터를 이해할 수 있다.

전사적자원관리(ERP), 인적자원관리(HCM), 고객경험관리(CX) 오라클 퓨전 클라우드 애플리케이션 전반에 걸친 신규 AI 분석 기능도 선보일 예정이다.

오라클 클라우드 전사적 성과관리(EPM) 통합 기능을 통해 재무 마감, 계획, 통합 데이터를 ERP 환경과 직접 연계할 수 있게 됐으며, 인력 스킬 격차를 분석하는 '스킬즈 애널리틱스'와 복리후생 설계 효율을 높이는 '베네핏 애널리틱스' 기능도 포함됐다.

또한 조직의 인사 이직률과 팀 구성, 채용 데이터를 비교해 최적의 운영 효율성을 파악할 수 있는 '동종 기업 벤치마크' 기능과 인력 지출을 실시간으로 관리할 수 있는 '워크포스 인베스트먼트 앱'도 추가됐다. 영업 부문에서는 거래, 할당량, 보상 데이터를 통합해 인센티브 구조를 개선할 수 있는 '인센티브 컴프 애널리틱스(Incentive Comp Analytics)'가 새롭게 도입된다.

관련기사

오라클은 이러한 AI 확장을 통해 기업의 데이터 분석 과정을 자동화하고, 모든 부서가 데이터를 실시간으로 이해하고 활용할 수 있는 기반을 강화하겠다는 전략이다.

오라클 T.K. 아난드 수석 부사장은 “오라클 퓨전 데이터 인텔리전스는 고객이 데이터에 기반한 스마트한 결정을 내릴 수 있도록 지원해왔다”며 “이번 AI 기능은 사용자가 비즈니스 맥락을 이해하는 시스템과 대화하듯 데이터를 탐색할 수 있게 해 데이터 활용의 수준을 한 단계 높였다”고 말했다.