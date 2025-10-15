래리 엘리슨 오라클 회장 "AI, 문명 수준의 전환 이끈다"

[라스베이거스(미국)=남혁우 기자] "인공지능(AI)은 세상의 구조를 근본적으로 바꾸며 일의 방식과 의사결정 체계를 새롭게 정의하는 문명적 전환을 이끌고 있습니다. 오라클은 이러한 변화의 중심에서 기업이 스스로 변화를 주도할 수 있도록 지원하고 있습니다."

래리 엘리슨 회장 겸 최고기술책임자(CTO)는 14일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '오라클 AI 월드' 기조연설에서 AI를 중심으로 모든 산업의 판도를 바꾸는 'AI 혁명'이 일어나고 있다고 단언했다.

이어 이러한 변화의 중심에서 오라클이 프라이빗 데이터 기반의 추론형 AI 플랫폼과 산업 생태계 자동화 기술을 통해 기업의 전환을 지원하겠다는 비전을 제시했다.

래리 엘리슨 회장 겸 최고기술책임자(CTO)(이미지=오라클)

엘리슨 회장은 "AI는 인류가 컴퓨터와 처음 대화하게 된 순간 이후 세상의 구조 자체를 바꾸고 있다"며 "AI는 철도나 산업혁명보다 더 큰 변화를 만들어낼 것이다. 이제 데이터는 단순히 저장되는 자원이 아니라 스스로 생각하고 판단하는 지능형 시스템의 연료로 변화하고 있다"고 설명했다.

엘리슨 회장은 이러한 변화의 중심에 오라클이 있다고 강조했다. 그는 "AI 혁명은 이미 시작됐다"면서 AI가 인간의 일을 대체하는 것이 아니라 모든 업무의 방식과 의사결정 구조를 바꾸고 있다고 덧붙였다.

"AI 혁신의 시작은 AI 데이터 플랫폼"

엘리슨 회장은 변화를 주도할 핵심 기술로 '오라클 AI 데이터 플랫폼(Oracle AI Data Platform)'을 소개했다.

이 플랫폼은 기업이 보유한 방대한 데이터를 AI 모델과 결합해 고도화된 추론과 분석을 수행할 수 있도록 설계된 인프라다.

기존 AI가 인터넷에서 수집된 공공 데이터를 중심으로 학습했다면 오라클의 접근 방식은 다르다. 각 기업의 내부 데이터인 프라이빗 데이터(Private Data)'를 보호하면서도 AI가 이를 이해하고 분석할 수 있는 환경을 제공한다.

엘리슨 회장은 "우리가 만든 AI 플랫폼은 데이터를 외부에 노출하지 않고도 내부 정보를 바탕으로 스스로 생각하고 판단할 수 있도록 설계됐다"며 "이것이 AI의 진정한 활용이며 모든 기업이 AI로 전환할 수 있는 가장 현실적인 방법"이라고 설명했다.

스타게이트 프로젝트가 진행 중인 애빌린 캠퍼스(이미지=오라클)

"스타게이트 프로젝트, AI 혁신 이끌 핵심 엔진"

다만 엘리슨 회장은 AI가 산업 전반을 바꾸기 위해서는 방대한 연산을 처리할 수 있는 새로운 인프라가 필요하다고 진단했다.

그는 "기존 클라우드나 데이터센터의 성능으로는 AI 모델 학습과 추론을 감당하기 어렵다"며 이를 해결할 방안으로 '스타게이트(Stargate)' 프로젝트를 소개했다.

또 엘레슨 회장은 "AI가 세상을 바꾸려면 그 계산을 감당할 수 있는 거대한 엔진이 필요하다. 스타게이트는 바로 그 엔진"이라며 데이터센터가 아닌 AI 시대의 산업 인프라로 스타게이트를 정의했다.

스타게이트 프로젝트는 오라클 클라우드 인프라(OCI)와 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 슈퍼컴퓨팅 기술을 결합한 초대형 AI 데이터센터 구축 계획이다. 이 시스템은 수백만 개의 GPU 코어를 연결해 엑사플롭스(ExaFLOPS)급 성능을 목표로 하며 미국·유럽·일본 등 전 세계 주요 거점에 분산 배치된다.

엘리슨 회장은 스타게이트를 "AI 모델이 학습하고 추론하며 스스로 진화할 수 있는 지구 규모의 AI 인프라 허브"라고 표현했다.

그는 "AI 혁명은 소프트웨어가 아니라 인프라에서 시작된다"며 AI의 진정한 변화를 가능하게 하는 물리적 토대가 스타게이트라고 강조했다.

이어 "우리는 단일 기업을 위한 데이터센터를 짓는 것이 아니라 전 세계 기업과 연구자가 공유할 수 있는 공용 AI 인프라를 만드는 것"이라며 "스타게이트는 오라클 클라우드의 확장판이자 AI 생태계 전체의 기반이 될 것"이라고 덧붙였다.

오라클 AI월드 키노트강연 현장(이미지=오라클)

의료에서 환경까지…AI가 바꾸는 산업 구조

엘리슨 회장은 오라클의 AI 역량이 이미 의료를 비롯한 전 세계 산업 구조를 근본적으로 변화시키고 있다고 언급했다.

헬스케어 분야의 경우 오라클이 인수한 서너 를 중심으로 병원 운영 체계를 재설계하고 있다. 오라클의 AI 시스템은 환자의 진료 데이터, 보험 규정, 금융 결제 정보를 통합 분석해 의료·행정·재정을 동시에 자동화하는 구조를 갖춘다.

AI는 환자의 건강 상태를 분석해 최적의 치료법을 제시하고 동시에 각국의 보험 정책을 실시간으로 검토해 '보상 가능한 처방'을 자동으로 추천한다.

예를 들어 영국의 국민보건서비스(NHS)가 특정 약물의 보험 적용 기준을 환자의 체질량지수(BMI)와 질병 상태에 따라 제한적으로 허용할 경우 AI는 이를 학습해 의사에게 보험 적용이 가능한 처방을 즉시 제안한다.

엘리슨 회장은 "AI는 복잡한 행정 절차를 단순화해 의료진이 환자 진료에만 집중할 수 있게 한다"고 설명했다.

농업 분야에서는 AI가 기후와 토양 데이터를 실시간으로 분석해 작물의 생장 효율을 극대화하고 유전자 편집 기술을 활용해 광합성 효율이 높은 식물 품종을 개발하고 있다. 이를 통해 생산성을 높이는 동시에 농업 과정에서 발생하는 탄소 배출을 줄이는 방향으로 나아가고 있다.

환경 분야에서는 AI가 대기 중 이산화탄소를 포집해 탄산칼슘 형태로 고정하는 '바이오미네랄화(Biomineralization)' 기술을 연구 중이다. 이 기술은 산업 공정에서 발생하는 탄소를 물질 형태로 전환해 기후 변화 대응과 탄소 저감에 동시에 기여하는 방안을 모색 중이다.

관련기사

래리 엘리슨 회장은 "이제 오라클은 데이터베이스 기업을 넘어 'AI 인프라 기업'으로 발전하고 있다"며 "우리의 목표는 기업이 AI를 통해 완전히 새로운 방식으로 일하고, 스스로 발전할 수 있도록 돕는 것"이라고 말했다.

이어 "AI가 세상을 바꾸는 것은 미래의 예측이 아니라 이미 진행 중인 현실"이라며 오라클이 이 전환을 주도하기 위해 프라이빗 데이터, 보안, 자동화 기술을 핵심 축으로 삼고 있다고 강조했다.