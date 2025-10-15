"노동시간 73% 증발, 생산성 35%↑"…AI 업무 전환 '실제 성과' 나왔다

인공지능(AI) 에이전트가 실제 업무 효율을 대폭 향상시킨다는 연구 결과가 공개돼 기업들의 AI 전환(AX) 도입 논의가 급물살을 탈 전망이다. 막연한 기대를 넘어 AI의 생산성 증대 효과가 구체적인 데이터로 입증된 것이다.

15일 뤼튼AX 'AX 리포트 2025'에 따르면 AI 에이전트 도입 후 가장 큰 성과를 보인 고객 상담 분야는 총 노동 시간이 73% 단축되고 생산성은 35% 향상됐다. 이는 뤼튼테크놀로지스가 사내 업무에 AI를 실제 적용한 결과를 분석한 내용이다.

고객 상담 에이전트는 FAQ와 사내 정책 학습은 물론 검색증강생성(RAG) 기술을 통해 자유도 높은 문의까지 자동으로 처리하며 이같은 성과를 냈다. 나아가 환불, 재배송 등 실제 시스템 연동이 필요한 업무까지 수행한다.

뤼튼 AX리포트 발간 (사진=뤼튼)

재무 분야 역시 AI 에이전트가 제품 수령 확인부터 재무제표 작성까지 자동 수행하며 노동 시간을 40% 줄이고 생산성을 21% 끌어올렸다.

관련기사

개발자 업무 효율성도 크게 개선됐다. 프론트엔드 개발 에이전트는 생산성을 15% 높이고 근로시간을 28% 줄였다. 자연어로 DB 설계까지 해내는 백엔드 개발 에이전트는 생산성을 28% 향상시키고 근로시간은 55%나 단축시키는 성과를 냈다.

박민준 뤼튼AX 대표는 "AI 전환을 고민하는 기업과 기관에 실제 생산성 효과를 알리고자 이번 리포트를 발간했다"며 "AX 시대 파트너들의 비즈니스 성공을 돕는 동반자 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.