"업무는 기본에 감성까지 터치"…생성형 AI, '인간 동반자'로 진화한다

생성형 인공지능(AI)이 업무 도구를 넘어 일상과 감정까지 파고들며 '인간 동반자'로서의 위상 정립에 속도를 내고 있다는 연구결과가 나왔다.

8일 엠브레인 트렌드모니터에 따르면 생성형 AI 인지 경험이 있는 만 15~64세 남녀 1천 명을 대상으로 조사한 결과 오픈AI '챗GPT'의 인지도가 97.0%로 압도적이었다. 이어 뤼튼 68.4%, 딥시크 61.0%, 제미나이 56.7% 순으로 나타났다. 실제 사용 경험 역시 '챗GPT'가 80.9%로 가장 높았다.

생성형 AI의 미래 성장 가능성은 높게 점쳐졌다. 응답자의 89.8%가 AI의 일상 속 영향력이 커질 것으로 내다봤다. AI를 활용하는 인구가 증가하고 다양한 분야에서 필수 기술로 자리 잡을 것이라는 전망 역시 뒤를 이었다.

엠브레인 생성형 AI 리포트 인포그래픽 (사진=엠브레인)

국내 서비스의 약진도 눈에 띄었다. 특히 뤼튼은 전 연령대에서 '챗GPT' 다음으로 높은 인지도를 기록하며 대중적 입지를 다졌다. 향후 유료 이용 의향 역시 '챗GPT'가 57.1%, 뤼튼 48.0%를 중심으로 비교적 높게 형성돼 서비스 품질에 대한 지불 의사가 확인됐다.

다만 AI가 내놓는 정보에 대한 불신은 여전했다. 응답자 대다수인 87.4%가 AI가 발전해도 결과물 검수 과정은 반드시 필요하다고 답했다. 부정확하거나 편향된 정보가 확산될 가능성이 커졌다는 우려도 제기됐다.

기술 격차 심화는 가장 큰 문제로 지적됐다. 응답자의 83.1%가 AI 기술 숙련도에 따른 세대 간 디지털 격차가 심해질 것이라고 전망했다. 이러한 우려는 특히 60대 중 88.3%, 50대 85.8%로 고연령층에서 두드러졌다.

이런 우려 속에서도 AI는 감정적 교류의 대상으로 진화하는 모습이다. 응답자 10명 중 6명은 AI를 통해 감정적 위로를 받는 사람이 많아지고 있다고 봤다. AI가 일상 대화를 나누는 친구 같은 존재가 될 것이라는 기대감도 나타났다.

엠브레인 트렌드모니터는 "시장에서는 생성형 AI가 업무 효율화와 정서적 만족감을 동시에 제공하며 새로운 가치를 창출하고 있다"면서도 "정보 신뢰성 확보와 디지털 격차 해소라는 사회적 과제도 함께 안게 됐다"고 분석했다.