뤼튼, GPT-4 이어 GPT-5도 '무제한 무료'

뤼튼테크놀로지스가 오픈AI의 최신 거대언어모델(LLM)을 전면 무료로 제공하며 인공지능(AI) 대중화에 속도를 낸다. 유료 버전의 고성능 서비스를 사용량 제한 없이 풀어 국내 이용자의 최신 기술 접근성을 대폭 확대한 것이다.

뤼튼테크놀로지스는 오픈AI가 공개한 플래그십 초거대 언어모델 'GPT-5'를 자사 앱과 웹에서 제공하기 시작했다고 8일 밝혔다.

오픈AI에 따르면 'GPT-5'는 역대 출시 모델 중 가장 뛰어난 성능을 자랑한다. 기존 일반 모델과 추론 모델을 통합해 한층 정확한 답변과 자연스러운 대화가 가능하다. 'GPT-5'는 유료 서비스와 사용량이 제한된 무료 서비스로 나뉘어 출시됐다.

뤼튼은 이용자가 최신 AI를 쉽게 경험하도록 자사 서비스에 'GPT-5' 전용 메뉴를 신설했다. 이를 통해 누구나 별도 비용이나 사용량 제한 없이 GPT-5의 성능을 누릴 수 있다.

뤼튼, GPT-5 유료 서비스 무료 무제한 제공 (사진=뤼튼)

뤼튼의 이번 행보는 지난 2023년 'GPT-4' 출시 당시와 유사하다. 당시에도 뤼튼은 국내에서 가장 먼저 'GPT-4'를 무료 무제한으로 제공하며 업계의 주목을 받았다.

이세영 뤼튼 대표는 "국민 모두가 비용 부담 없이 쉽고 편리하게 AI를 사용하도록 돕는 것이 창립 당시부터 우리의 오랜 목표"라며 "이번 'GPT-5' 유료 서비스 무료 무제한 제공 역시 이러한 노력의 일환으로서 누구나 AI의 혜택을 고루 누릴 수 있도록 계속 힘써 나가겠다"고 밝혔다.