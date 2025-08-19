"LG AI 모델에 퓨리오사 반도체 결합"…뤼튼, '전 국민 AI 역량 강화' 프로젝트 본격화

뤼튼테크놀로지스가 LG AI연구원과 손잡고 전국민의 인공지능(AI) 역량을 강화한다. 국내 AI 생태계를 확장해 기술이 일부 전문가의 영역을 넘어 모든 국민의 실생활에 스며들게 하려는 전략이다.

뤼튼은 LG AI연구원과 '엑사원' 거대언어모델(LLM) 공급 파트너십 및 포괄적 업무제휴 협약을 맺었다고 19일 밝혔다. 회사는 이번 협력을 통해 '전 국민 AI 역량 강화 프로젝트'를 본격적으로 추진한다.

양사가 추진하는 '전 국민 AI 역량 강화 프로젝트'는 AI 소외 계층과 학생을 위한 교육 프로그램 운영을 골자로 한다. 이를 통해 AI 기술 협력 생태계를 넓히고 국가 전체의 AI 경쟁력에 기여하는 것을 목표로 삼았다.

뤼튼-LG AI연구원 파트너십 (사진=뤼튼테크놀로지스)

이번 협력은 뤼튼이 지난달 31일 AI 반도체 기업 퓨리오사AI와 맺은 업무제휴의 연장선상에 있다. 뤼튼은 '엑사원' 모델을 퓨리오사AI의 2세대 AI 추론 가속기 '레니게이드' 위에서 구동해 K-AI 기술 기업 생태계의 시너지를 극대화할 계획이다.

협력의 기반이 된 LG AI연구원의 '엑사원 4.0'은 최근 글로벌 AI 성능 분석 기관 '아티피셜 어낼리시스(Artificial Analysis)' 평가에서 국내 모델 1위를 기록했다. 글로벌 기준으로는 10위권에 이름을 올리며 기술 경쟁력을 입증했다.

양사 업무제휴 협약은 ▲AI 기술·콘텐츠의 교육 분야 활용 ▲AI 리터러시 향상 교육 기획 ▲AI 기술 실사용 환경 협력 등을 주요 내용으로 한다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "'엑사원'의 고도화된 기술을 전 국민 AI 역량 강화를 위해 적극적으로 활용하고 뤼튼테크놀로지스와의 협업을 통해 사용자 중심의 혁신을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

이세영 뤼튼 대표는 "국가 AI 경쟁력은 국민 한 명 한 명의 AI 역량 강화에서 출발한다"며 "실생활에서 국민 모두가 효용을 실제 체감할 수 있는 AI 기술과 서비스를 위해 여러 기업들과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.