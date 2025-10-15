[미장브리핑] 트럼프 美대통령 "中 대두수입 중단 경제적 적대 행위"

◇ 14일(현지시간) 미국 증시

▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.44% 상승한 46270.46.

▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.16% 하락한 6644.31.

▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.76% 하락한 22521.70.

(사진=이미지투데이)

▲도널드 트럼프 미국 대통령은 중국에 대두 수입 중단에 대해 경제적 적대 행위이며 식용유 혹은 기타 중국산 제품에 대한 보복 방안을 검토하고 있다고 밝혀. 그러면서도 시진핑 중국 주석과는 좋은 관계를 맺고 있으며 양국 간 상황도 좋아질 것이라고 기대한다고 말해.

▲중국은 글로벌 해운에 대한 통제력을 강화하는 방침을 밝히면서 세계 무역 환경의 불확실성을 더해. 중국은 한화오션의 미국 내 자회사 5곳에 제재를 가해. 중국 내 기관 및 개인이 해당 기업과 거래하는 것을 금지하는 조치인데, 중국 정부는 이러한 조치가 중국 안보 강화 차원이라고 강조.

▲미국 무역대표부(USTR) 제이미슨 그리어 대표는 CNBC와의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 위협한 100% 추가 관세가 11월 1일 발효될 경우 중국의 다음 조치가 어떻느냐에 따라 달려있다고 답해.

▲제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장은 필라델피아에서 열린 전미경제학회(NABE) 컨퍼런스에서 양적 긴축이 막바지에 이르고 있다고 밝혀. 대차대조표에 포함된 6조달러 이상의 채권을 줄인다는 이 프르그램에 대해 구체적인 종료 시점을 밝히지는 않았지만 은행 시스템 내에 준비금이 충분한 수준에 이르면 보유자산 축소를 중단할 수 있다고 언급.

금리 인하에 대해 파월 의장은 "너무 빨리 움직이면 인플레이션 문제를 미완성으로 남겨두고 나중에 다시 돌아와 마무리해야 할 수도 있으며 너무 느리게 움직이면 고용 시장에 불필요한 손실, 고통스러운 손실이 발생할 수 있다"며 "두 가지 위험의 균형을 맞춰야 하는 어려운 상황에 처해 있다"고 말해.

이어 그는 "7월 회의 직후 얻은 데이터는 노동 시장이 실제로 상당히 약화되었음을 보여줬으며, 두 가지 위험이 균형을 이루는 데 더 가까워졌다는 것을 보여준다"고 설명.