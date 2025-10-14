"신기하게 생겼네"…야마하가 선보인 자율균형 오토바이

야마하가 개발 중인 미래지향적 디자인의 모토사이클 시제품이 공개돼 주목을 받고 있다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

야마하는 일본 도쿄에서 열리는 ‘2025 재팬 모빌리티 쇼’에서 6개의 새로운 콘셉트카를 선보일 예정이다. 이 가운데 가장 눈길을 끄는 것은 ‘모토로이드:람다(Motoroid:Λ)로, 2017년 처음 공개했던 자율 균형 모터사이클의 진화형이다.

아마하가 자율균형 모터사이클 콘셉트 '모토로이드:람다'를 공개했다. (출처=야마하)

‘모토로이드:람다’는 인공지능(AI) 기반으로 스스로 학습하고 적응하는 차세대 콘셉트 모델이다. 자율 균형 유지와 탑승자와의 상호작용을 실현했던 이전 모델을 한층 발전시켜 강화 학습을 통해 가상 환경에서 학습한 뒤 실제 환경에 적용해 기기 스스로 독립적인 의사결정을 내릴 수 있도록 설계됐다.

야마하 측은 "이 모델의 주요 특징은 AI 학습을 통해 생성된 최적화되고 유기적인 동작과 가볍고 내구성이 뛰어난 외골격"이라며, "모션 제어를 위한 강화 학습을 결합해 이륜차의 개념을 재정의하고 새로운 모빌리티의 미래를 개척하는 것이 목표"라고 설명했다.

이전 세대 모토로이드도 과격한 디자인으로 주목을 받았으나, 이번 콘셉트는 그보다 한층 더 과감하다. 특히 차체 하단 양쪽에 있는 스탠드와 한 축을 따라 휘어진 듯한 후면 구조 때문에 바닥에 완전히 눕혀진 상태에서도 스스로 세워질 수 있다는 점이 눈길을 끈다.

뉴아틀라스는 “이번 모델을 통해 미래의 바이크가 어떤 모습을 보여줄지 엿볼 수 있었다”고 평하며, “모터사이클은 라이더와의 신체적 교감이 중요한 기계인 만큼 미래 라이더들이 안장 위에서의 어떤 경험을 하게 될 지 기대된다”고 덧붙였다.