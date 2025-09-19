혼다, 첫 전기 오토바이 공개…"가격, 생각보다 비싸"

혼다 WN7, 1번 충전에 130km 주행·가격 2460만원

카테크입력 :2025/09/19 14:03    수정: 2025/09/19 15:06

이정현 미디어연구소 기자

혼다가 전기 오토바이 ‘WN7’를 전격 공개했다고 일렉트렉, 뉴아틀라스 등 외신들이 최근 보도했다.

이 제품은 유럽 시장을 겨냥한 통근용 전기 오토바이로, 혼다의 탄소중립화 노력의 일환으로 개발됐다. 혼다는 지난해 이탈리아 밀라노에서 열린 오토바이 박람회 ‘EICMA 2024’에서 해당 모델 콘셉트를 공개한 바 있다.

혼다가 전기 오토바이 ‘WN7’를 전격 공개했다. (출처=혼다)

WN7은 18kW 수냉식 모터와 벨트 드라이브 시스템을 결합한 파워트레인을 탑재해 최대 토크 100Nm를 발휘한다. 혼다 측은 출력 측면에서 600cc급 오토바이와 맞먹는다고 설명했다.

배터리는 교체형이 아닌 고정식 리튬이온 배터리가 탑재돼 완충 시 최대 130km를 주행할 수 있다. CCS2 차량용 급속 충전기를 사용하면 30분 만에 20%에서 80%까지 충전 가능하며, 가정용 6kVA 표준 콘센트를 사용하면 방전 상태에서 완충에 3시간 만에 충전 가능하다.

5인치 TFT 디스플레이에는 로드싱크 스마트폰 연결 기능 등이 제공된다. (출처=혼다)

기본 사양으로는 5인치 TFT 디스플레이, 로드싱크(RoadSync) 스마트폰 연결 기능, 전용 e-모토 메뉴 등이 제공된다. 넉넉한 20리터(ℓ) 용량의 시트 하부 수납 공간도 있어 출퇴근하는 사람들에게 환영 받을 만한 기능이다. 

차체 무게는 217kg이며, 최고 속도·모터 출력·배터리 용량 등 핵심 사양은 아직 공개되지 않았다. 디자인 역시 최초 공개 당시와 큰 변화가 없다.

출처=혼다

가격은 1만7천700달러(약 2천460만원)로 책정됐다. 뉴아틀라스는 “통근용 전기 오토바이로 사기에는 너무 비싼 가격”이라고 지적했고, 일렉트렉은 “저가형 통근형 바이크 경쟁이 치열해지는 상황에서 경쟁을 가질 수 있을 지 의문”이라고 평했다.

WN7은 올해 말 양산에 돌입해 2026년 초 본격 판매가 시작될 예정이다.

이정현 미디어연구소
혼다 전기오토바이 WN7

