불확실성 속 ‘시간 벌기’…스텔란티스, 전략 공개 연기

스텔란티스가 새 중장기 전략 계획 공개 시점을 내년 2분기(상반기)로 미뤘다. 핵심 시장에서 불확실성이 커지는 만큼 안토니오 필로사 최고경영자(CEO)가 대외 변수를 충분히 점검할 시간을 확보하겠다는 판단이다.

13일(현지시간) 로이터통신에 따르면 스텔란티스는 최근 애널리스트 콜에서 전략 계획 공개 시점이 내년 1분기가 아닌 상반기라고 밝혔다. 회사는 미국 관세 확대와 유럽연합(EU) 규제 재검토 등 외부 불확실성 확대를 연기 배경으로 제시했다.

필로사 CEO는 지난 7월 미국 관세로 15억 유로(약 1조7천억원) 규모 타격이 발생할 수 있다고 경고했다. 지난해 미국 판매 120만대 중 40% 이상이 멕시코·캐나다산 수입차였고, 이들에 대한 25% 관세가 부과되고 있다.

안토니오 필로사 스텔란티스 CEO (사진=스텔란티스)

그는 최근 그룹 최고경영진을 재편하며 신차 출시를 통해 고객 접점을 복원하겠다고 밝히면서도, 대미 관세 시나리오가 아직 최종 확정이 아니라고 강조했다.

유럽에서는 자동차 산업 2035년 (탄소)무배출 규정에 대한 EU 집행위원회 재검토 결과가 연말 발표될 예정이어서, 이를 전략 설계에 반영해야 한다는 점도 변수다.

이같은 발표에 스텔란티스 주가는 출렁였다. 스텔란티스는 3분기 예비 판매 데이터를 공개한 11일(현지시간) 장 초반 강세를 보였지만, 애널리스트 콜 이후 7.3% 하락 마감했다. 13일에는 장중 2.9% 반등했다.

영국 투자은행 바클레이즈는 “새로운 정보가 제한적이었음에도 시장이 다시 신경질적으로 반응했다”며 "최근 미국 9월 점유율 개선과 수주 모멘텀 등으로 투자자 관심이 강하게 증가하고 있다”고 분석했다. 다만 “조정 영업이익과 잉여현금흐름 가시성이 낮고, 새 경영진이 큰 전략적 전환을 추진 중인 만큼 성급한 재진입은 이르다”고 경계했다.