국립극장, '2025 대한민국 전통춤 축제' 열린다

전국 10개 국공립 무용단이 참여하는 전통춤 축제가 열린다.

축제 기간 춤과 라이브 음악이 어우러진 역동적인 전통춤 행사가 마련되는 만큼, 가을 문화 나들이객의 좋은 반응이 기대된다.

13일 국립극장(극장장 박인건)에 따르면 '2025 대한민국 전통춤 축제'가 이달 말 해오름극장에서 개최될 예정이다.

'전통춤 축제'는 각 지역에서 계승되어 온 춤의 정수를 한자리에 모아 새롭게 조명하려는 국립극장의 첫 시도다. 국립무용단(예술감독 겸 단장 김종덕), 인천시립무용단(예술감독 백현순), 경기도무용단(예술감독 김경숙), 천안시립무용단(예술감독 박종필), 청주시립무용단(예술감독 홍은주), 대전시립무용단(예술감독 김수현), 익산시립무용단(예술감독 최석열), 전북특별자치도립국악원 무용단(예술감독 이혜경), 국립남도국악원 국악연주단 무용단(상임안무자 박기량), 제주특별자치도립무용단(예술감독 김혜림)이 각 단체의 대표적인 작품을 선보인다.

국립극장과 예술경영지원센터가 주관하는 이번 축제는 국립극장 전속단체 국립무용단을 필두로 10개 국공립 무용단체 무용수 320여 명이 참여한다.

올해 축제는 오는 30일부터 31일까지 열리며, 주제는 '전통춤의 원형과 확장'이다. 특히 차별화된 규모의 '메가크루'의 전통춤 무대를 만나볼 수 있다.

2025 대한민국 전통춤 축제.

먼저 축제 첫날인 오는 30일 '전통춤의 원형'을 집약적으로 만나볼 수 있는 무대가 펼쳐진다. 축제의 서막은 한국무용계의 흥행 신화를 기록한 '향연' 중 태평성대를 기원하는 염원을 풀어낸 '신태평무'(안무 조흥동)가 연다. 해당 무대는 국립극장 전속단체 국립무용단이 마련한다.

이어 ▲경기도무용단의 '진쇠춤·강강술래(진쇠춤 안무 조흥동, 강강술래 재구성 김경숙)' ▲대전시립무용단의 '향-남도 소고춤'(안무 김평호) ▲천안시립무용단의 '박종필류 덧배기춤'(안무 박종필) ▲국립남도국악원 국악연주단의 '복개춤'(안무 박기량) ▲인천시립무용단의 '사다라니'(안무 윤성주)와 '풍류가인'(재안무 윤성주)이 무대에 오른다.

31일은 '전통춤의 확장'을 주제로 오늘의 언어로 새롭게 해석한 한국춤을 소개한다. ▲인천시립무용단의 궁중 춤사위 '태평성대'(재안무 윤성주)와 남성 아박무 '결'(안무 윤성주) ▲전북특별자치도립국악원 무용단의 '뜰볼비+풍장'(안무 이혜경) ▲익산시립무용단의 '태평천무'(안무 재구성 최석열) ▲청주시립무용단의 '박병천류 진도북춤'(안무 재구성 홍은주) ▲제주특별자치도립무용단의 '제-나례'(안무 김혜림) ▲국립무용단의 '무고'(안무 정관영)다.

김종덕 국립무용단 예술감독 겸 단장은 "전통은 과거에 머무는 것이 아니라 지금 이 순간 새롭게 살아나는 것"이라며 "이번 축제에서 그 힘을 확인할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이에 대해 예술-기술 칼럼니스트 이창근 헤리티지랩 디렉터는 "2025 대한민국 전통춤 축제는 전국의 국공립무용단이 한 무대에서 궁중·민속·창작춤의 스펙트럼을 펼쳐 보이는, 그 자체로 한국 무용예술의 저력과 협력의 아름다움을 보여준다"며 "전통춤의 정제된 미와 지역적 다양성이 어우러질 때, 그것은 단순한 공연을 넘어 우리 예술의 흐름을 새롭게 확장시키고, K-컬처가 세계 속에서 고유한 정체성을 이어가는 힘이 된다"고 덧붙였다.