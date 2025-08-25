밀리의서재, 문학감상회 '황석영 작가 편' 공개

독서 플랫폼 kt 밀리의서재는 오리지널 영상 콘텐츠 ‘문학감상회’ 황석영 작가 편을 공개하며 ‘철도원 삼대’를 포함한 대표작들을 전자책과 오디오북으로 대거 선보인다고 25일 밝혔다.

‘문학감상회’는 김중혁 작가와 가수 이적이 진행을 맡아 동시대를 대표하는 작가들과 함께 주요 작품을 다각도로 탐구하는 영상 시리즈다. 이번 화에는 세계 3대 문학상인 부커상 인터내셔널 최종 후보에 오른 황석영 작가가 출연해 장편소설 ‘철도원 삼대’를 직접 조명했다. 두 MC와 황석영 작가는 등단 60년을 넘어선 집필 여정, ‘철도원 삼대’ 창작 배경과 비하인드 등에 대한 대화를 나눴다.

황석영 작가의 ‘철도원 삼대’는 일제강점기부터 해방, 한국전쟁을 거쳐 현대 사회에 이르기까지 철도원 가족을 중심으로 노동자와 민중의 삶을 다룬 작품이다. 이백만, 이일철, 이지산 고공 농성자이자 화자인 4대 이진오까지 이어지는 이야기를 통해 한국 근현대사의 굴곡을 세대의 연속성 속에서 담아냈다는 평가를 받고 있다. 지난해에는 영국 최고 권위의 문학상인 부커상 인터내셔널 최종 후보에도 오른 바 있다.

‘문학감상회’ 황석영 작가 편. (사진=밀리의서재)

밀리의서재는 이번 문학감상회 공개를 기념해 이날 황석영 작가의 주요 작품들을 전자책과 오디오북으로 선보인다. 특히 이번 영상에서 소개한 ‘철도원 삼대’의 오디오북을 국내 최초로 독점 공개했으며 ‘강남몽’, ‘여울물 소리’ 등도 오디오북과 전자책으로 감상할 수 있다.

관련기사

또 ▲‘장길산(전12권)’ ▲바리데기 ▲오래된 정원 ▲무기의 그늘 ▲손님 ▲장산곶매 등도 전자책으로 공개했다.

이성호 kt밀리의서재 독서당 본부장은 “‘철도원 삼대’의 오디오북 독점 공개와 더불어 황석영 작가의 대표작들을 밀리의서재에서 선보이게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 구독자들이 국내 대표 작가들의 작품 세계를 폭넓게 경험할 수 있도록 다양한 시도를 이어나갈 것”이라고 말했다.