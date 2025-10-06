"OTT 티빙서 '불후의 명곡-임영웅과 친구들' VOD로 보세요"

OTT 티빙이 임영웅의 첫 단독 특집 KBS 2TV ‘불후의 명곡–임영웅과 친구들’을 오는 7일부터 VOD로 공개한다.

지난 8월30일, 9월6일 두 차례에 걸쳐 방송된 이 콘텐츠는 당시 방청 신청자만 1만 명에 이를 정도로 뜨거운 관심을 모았으며, 방송 직후에도 높은 화제성을 기록했다.

임영웅과 음악적 인연을 맺어온 선후배 뮤지션들이 대거 참여해 기존 경연 형식에서 벗어난 협업 무대를 펼쳤다. 출연진에는 ‘노래하는 음유시인’ 이적, 1세대 펑크 록 밴드 노브레인, ‘OST 여왕’ 린, 감미로운 음색의 로이킴, 짙은 감성의 최유리, 트로트 신예 전종혁, 독보적인 음색의 조째즈 등이 이름을 올렸다.

관련기사

티빙 관계자는 “임영웅과 국내 최정상 아티스트들이 함께한 ‘불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집’은 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 음악 콘텐츠로, 감동과 즐거움을 선사할 것”이라며 “앞으로도 이용자들의 다양한 취향을 반영한 특색 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정”이라고 밝혔다.

한편, KBS 2TV ‘불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집’은 티빙과 웨이브를 통해 시청 가능하다.