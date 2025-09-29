OTT 티빙, 3년 만에 대규모 개발자 채용

OTT 티빙이 3년 만에 대규모 개발자 공개 채용을 진행한다고 29일 밝혔다.

채용을 통해 티빙은 AI 시대에 발맞춰 폭넓은 기술, 기획, 운영 전반에 걸친 역량 있는 인재를 확보하고 ‘글로벌 K-OTT’ 플랫폼으로의 성장을 가속화할 계획이다.

모집은 총 11개 분야, 두 자릿수 규모로 진행된다.

테크 직군에서는 ▲프론트엔드 엔지니어 ▲iOS엔지니어, 안드로이드 엔지니어 ▲백엔드 엔지니어 ▲QA엔지니어를 모집하며 프로덕트 직군에서는 ▲프로덕트 매니저 ▲프로덕트 디자이너 ▲아트워크 디자이너 ▲콘텐츠 오퍼레이션 매니저를 선발한다.

채용 절차는 서류 접수, 과제 수행, 1차 실무 면접, 2차 최고기술책임자(CTO), 최고제품책임자(CPO) 면접 순으로 진행된다.

지원은 티빙 채용 홈페이지를 통해 가능하며, 모집 기간은 10월26일까지다.

티빙 관계자는 “K-콘텐츠를 선도하는 티빙의 본격적인 글로벌 진출을 앞두고 국내외 안정적인 서비스 제공을 위해 진행된 대규모 채용”이라며 “OTT분야에 관심이 있는 우수한 인재들의 적극적인 지원을 기대한다”고 말했다.